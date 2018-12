Vakantie in Noord-Korea, waarom ook niet, denken ze bij deze zesde divisieclub

De meeste amateurclubs maken reclame voor plaatselijke makelaars, loodgieters en begrafenisondernemingen. Maar het Noord-Engelse Blyth Spartans is een stuk wereldser en attendeert toeschouwers op de charmes van een land dat nog niet is aangetast voor massatoerisme. ‘Visit North Korea’ staat sinds Tweede Kerstdag te lezen op reclameborden in Croft Park, de thuishaven van de zesde divisieclub uit Northumberland. Het wekt de nodige verbazing.

De reclame is niet afkomstig van het bewind in Pyongyang, maar van Tom Fowdy, een voormalige student Chinees uit Sunderland die reizen organiseert naar ‘het geheimzinnigste land’ ter wereld. Hij wil nieuwsgierigen onder meer laten kennis maken met het Oorlogsmuseum, het Kumsusanpaleis van de Zon en het Arirang Festival, een massaal gymnastiek- en propaganda-evenement. Ook het bijwonen van de jaarwisseling in Pyongyang behoort tot de mogelijkheden.

Het levert de 119 jaar oude club, die vier jaar geleden de derde hoofdronde van de FA Cup bereikte, veel aandacht op, deels negatief omdat ze hiermee een wreed regime zou steunen. In het programmaboekje verklaart commercieel directeur Mark Scott dat de reclame inderdaad wat ongebruikelijk is, maar dat de club een bedrijf steunt dat verzorgde vakanties naar Noord-Korea aanbiedt, wat niet hetzelfde is als het steunen van het stalinistische regime.

Trump

De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un zet de deuren van zijn land langzaam open voor toerisme, iets wat Donald Trump niet is ontgaan. Tijdens de topontmoeting tussen de twee merkte de Amerikaanse president en projectontwikkelaar op hoeveel potentieel de kustlijn van Noord-Korea heeft voor vakantieoorden. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken staat sceptisch tegenover niet-noodzakelijke bezoeken aan het Aziatische land, dat jaarlijks vierduizend westerse toeristen trekt.

Blyth Spartans is niet de enige club met bijzondere reclame-inkomsten. Arsenal heeft 30 miljoen pond van de Rwandese regering gekregen in ruil voor het opschrift Visit Rwanda op shirts en reclameborden in het Emirates Stadium. De Rwandese president Kagame, een fan van Arsenal, wil een streep zetten onder het duistere verleden van het Afrikaanse land. Labour-leider en Arsenal-supporter Jeremy Corbyn heeft de club vergeefs opgeroepen om met de Rwanda-promotie te stoppen.