Vakantie Amerikaanse tieners draait uit op levenslang voor moord op Italiaanse politieman

De Amerikaanse Gabriel Natale-Hjorth (links) en Finnegan Lee Elder (rechts) in afwachting van het vonnis. Beeld REUTERS

Het was een uitspraak waar al lang naar uit werd gekeken in Italië. De zaak van de twee tieners leidde in de weken na de moord immers tot bijzonder veel ophef in Italië. In de dagen na de moord stonden voor het Romeinse condoleanceregister van de doodgestoken agent enorme rijen, politici spraken nog wekenlang over de zaak. Toen later ook de foto’s van het verhoor van de twee tieners werden gepubliceerd, leidde dat bovendien tot een serieuze discussie over de verhoortechnieken van de Italiaanse politie.

De moord vond plaats op een vrijdagavond in de zomer van 2019, toen de Amerikanen Finnegan Lee ­Elder en Gabriel Christian Natale-Hjorth, toentertijd 19 en 18 jaar oud, cocaïne probeerden te ritselen in de Romeinse uitgaanswijk Trastevere. Niet lang na de koop bleek echter dat ze waren opgelicht en in werkelijkheid een paar gram verpulverde aspirine hadden gekocht. Zodra ze daar achterkwamen, proberen ze wraak te nemen door de tas af te pakken van een tussenpersoon die ze had geholpen bij de deal. Tegen de tussenpersoon zeiden ze: je krijgt je tas pas terug, als wij onze honderd euro terugkrijgen.

Elf keer gestoken

Toen die tussenpersoon nog diezelfde avond de politie inschakelde, werd besloten twee agenten in burger op de tieners af te sturen in een poging de tas terug te krijgen. Nadat de agenten zich die avond echter openbaar maakten aan de Amerikanen, ontstond er een worsteling waarbij Lee Elder een groot mes trok en brigadier Rega, net terug van zijn huwelijksreis, tot elf keer toe neerstak. Natale-Hjorth was op dat moment in een handgemeen verwikkeld met de tweede agent. Het mes, zo bleek later, had een lemmet van 18 centimeter en was afkomstig uit de VS. Rega stierf nog diezelfde nacht in het ziekenhuis.

Tijdens de rechtszaak die op de moord volgde, beweerde de verdediging van de Amerikanen dat zij vanuit het niets werden aangevallen door de twee agenten, die zich bovendien nooit zouden hebben geïdentificeerd, en daarom handelden uit zelfverdediging. De rechter ging niet in die verdediging mee, mede omdat de twee agenten onbewapend waren en de tweede agent bovendien verklaarde zich wel degelijk te hebben geïdentificeerd.

Wat ook niet hielp bij het vonnis, was dat de twee tieners niet lang na de moord werden opgepakt op hun hotelkamer, waar ze hun tassen al bleken te hebben gepakt en reeds plannen hadden gemaakt nog diezelfde avond terug te vliegen naar Amerika. Het moordwapen hadden ze verstopt in het plafond van hun hotelkamer.

Onrechtmatig verkregen bekentenis

Wie levenslang krijgt in Italië, komt in het geval van goed gedrag doorgaans in aanmerking om na eenentwintig jaar vervroegd vrij te komen. De verdediging van de twee Amerikanen zei meteen in beroep te gaan tegen de uitspraak. Hoewel Lee Elder de moord vlak na zijn arrestatie bekende, wordt namelijk nog altijd beweerd dat die bekentenis onrechtmatig verkregen is.

Vlak na de moord publiceerde de Italiaanse krant Corriere della Sera immers een foto, bedoeld voor een interne WhatsAppgroep van de politie, van de 19-jarige Lee Elder op een politiebureau. Hoewel het blinddoeken van een verdachte illegaal is in Italië, was duidelijk te zien dat de jongen zowel geblinddoekt als geboeid was en bovendien omgeven werd door carabinieri – leden van de Italiaanse militaire politie.

De foto die van Finnegan Lee Elder die in 2019 aan de Italiaanse media werd gelekt. Beeld Corriere della Sera

Die foto kwam hard aan in Italië, waar staatsgeweld al langer een bron van zorg is. Jaarlijks sterven tientallen gevangenen in Italiaanse cellen, zonder dat hun dood afdoende onderzocht kan worden vanwege de heersende zwijgcultuur binnen het politiekorps. Berucht is de zaak van ­Stefano Cucchi, een jonge Romein die in 2009 in zijn cel overleed na zwaar te zijn mishandeld tijdens zijn verhoor. Pas na jaren procederen belandden de eerste agenten in de cel.