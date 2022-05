Vak- én publieksjury kiezen vernieuwd Museum Singer Laren tot Beste Gebouw

Het vernieuwde Museum Singer Laren, dat is uitgeroepen tot Beste Gebouw van het Jaar. De uitbreiding werd ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten. Beeld Loes van Duijvendijk

Voortbouwend op de bestaande museumvilla uit 1911 met zijn concertzaal en binnentuin, bouwde het bureau een bakstenen uitbreiding die eruit moest zien ‘alsof hij er altijd zo gestaan heeft’. Volgens de jury, onder voorzitterschap van Barbara Baarsma, is het museum, ‘dat al een begrip was’, hiermee ‘naar het hoogste architectonische niveau getild’. De aanbouw won ook de publieksprijs.

BNA Beste Gebouw van het Jaar is de architectuurprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, voor het gebouw ‘met de meeste meerwaarde voor mens en maatschappij’. Net als vorig jaar, toen het Van der Valkhotel Zuidas in Amsterdam won, is de winnaar verrassend te noemen; Singer Laren liet grote projecten als Depot Boijmans in Rotterdam en de Rechtbank Amsterdam achter zich. Volgens de jury moeten we verder kijken dan het bouwwerk: ‘Het gaat ook om de visie en de attitude achter het ontwerp. (...) De klimaatcrisis stelt ons voor een hele reeks enorme uitdagingen. We mogen meer bescheiden bouwen.’

Singer Laren blinkt daarin uit; de vleugel voor de Nardinc-kunstcollectie is een ingetogen inpassing. Bedaux de Brouwer heeft de aanbouw gespiegeld ten opzichte van de middenas van de binnentuin, en zo de architectonische compositie, die door eerdere uitbreidingen was ‘verrommeld’, weer tot een geheel gesmeed. De nieuwe expositieruimten sluiten aan op de klassieke tentoonstellingszalen, met eikenhouten lijstwerk en bovenlichten.

De duurzaamheid van het plan schuilt in het hergebruik van bestaande bouwdelen waarop – onzichtbaar voor passanten – zonnepanelen zijn geplaatst, en in de tijdloze uitstraling van de baksteenarchitectuur. Het vernuft zit ’m vooral in wat je niet ziet. De metalen beveiligingshekken waarmee de expositiezalen ’s avonds worden afgesloten, verdwijnen met een druk op de knop in de binnenwanden. Brandmelders en ventilatievoorzieningen zijn weggewerkt in de verlichtingsarmaturen aan het plafond.

De uitbreiding van het Museum Singer Laren. Beeld Loes van Duijvendijk

Bescheiden als de architecten zich hebben opgesteld, valt er ook een aantal markante details te ontdekken, zoals het messcherp gesneden puntdak, waarin de jury ‘een kruising tussen bebop en Frank Lloyd Wright’s prairiehuizen’ ziet. Aan de kunstcollectie voegden de architecten drie ‘levende schilderijen’ toe: fraai omlijste ramen met brede zitvensterbanken vanwaar je uitkijkt op de villa, de tuin van Piet Oudolf en de lucht.

‘Projecten als Singer Laren, met zijn openbare binnentuin, onderstrepen het belang om kunst vrij toegankelijk te maken en houden’, stelt de jury terugblikkend op twee jaar corona, waarin cultuurgebouwen gedwongen werden tot sluiting. Het museum heeft de sluiting benut om ook de bestaande zalen en museumwinkel te renoveren.

De publieksprijs ging ook naar Singer Laren; het is voor het eerst dat zowel de vak- als publiekjury dezelfde winnaar kozen. Het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam, ontworpen door Studio Libeskind met bureau Rijnboutt, kreeg een eervolle vermelding.