Vader van topvoetballer Vincent Kompany eerste zwarte burgemeester van België

Pierre Kompany. Foto Hollandse Hoogte / BELGA

Zijn partij ProGanshoren haalde zondag bij de gemeenteraadsverkiezingen 28,3 procent van de stemmen. Dezelfde avond nog, werd een coalitie gevormd met de partijen MR (18,1 procent) en Défi (9,1 procent).

Vincent en zijn broer François feliciteerden hun vader via sociale media. ‘We zijn heel erg trots op hem. De eerste zwarte burgemeester in België ooit – en dat was tijd!’, zegt Vincent in een filmpje op Instagram.

Pierre Kompany is zelf ook blij verrast. ‘We hebben hard gewerkt tijdens de campagne, maar ik had niet gedacht dat het voldoende zou zijn om burgemeester te worden’, zei hij tegen de Belgische krant De Standaard. Volgens hem heeft zijn partij mensen ‘van alle rassen en gemeenschappen’ aangesproken.

De gemeente Ganshoren heeft zo’n 24. duizend inwoners. Kompany was er al wethouder en hij zit ook voor de christendemocratische partij CDh in het parlement van Brussel. ‘Ik heb een droom waargemaakt’, zei hij in een interview met radiostation Bruzz. ‘Ik denk dat ik het ergens ook wel verdien.’

Pierre Kompany groeide op in Congo en kwam in 1975 als politiek vluchteling naar België. Hij sloot zich aan bij de Parti Socialiste, maar richtte in 2012 zijn eigen partij ProGanshoren op.