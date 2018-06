Vader neergeschoten Syriër alarmeerde politie en huisarts meerdere malen

De vader van de 26-jarige Syriër die vorige week woensdag door een arrestatieteam werd neergeschoten in Schiedam en maandag overleed in het ziekenhuis, heeft bij de politie en huisarts meerdere keren gepleit voor opname van zijn zoon. Hij kreeg nul op het rekest.

De vader had contact met de huisarts en heeft ook de politie vaak gebeld om te zeggen dat het niet goed ging met zijn zoon Yazan, vertelt advocaat van de familie Karen Kort. Volgens zijn familie lijdt hij aan een psychische ziekte. ‘De afgelopen twee maanden ging het slechter met hem. Hij had andere medicatie gekregen en zijn vader had het idee dat deze nieuwe medicijnen niet goed werkten. Toen is hij intensiever contact gaan zoeken met hulpinstanties.’

Vorige week woensdag stond de Syriër in verwarde toestand op zijn balkon ‘Allahu akbar’ te roepen en te zwaaien met een voorwerp. Volgens Kort was dit geen bijl, zoals her en der werd gemeld, maar een keukenmes. Het Openbaar Ministerie kon hier vandaag nog niet op reageren. Een gealarmeerd arrestatieteam kwam al gauw ter plaatse.

Kort: ‘Zijn vader zei tegen de politie dat hij hem wel rustig kon krijgen, maar dat is helemaal terzijde geschoven.’ Nadat de politie de zoon had getaserd en dit geen effect bleek te hebben, schoten ze de man in zijn benen en buik. Kort daarvoor had de Syriër een politiehond verwond, die de actie niet overleefde.

Yazan woonde sinds 2017 in de woning waar hij werd neergeschoten. Hoe lang hij al in Nederland verbleef, kon Kort niet zeggen. ‘Hij had al wat problemen toen hij vanuit Syrië kwam, maar hij is in Nederland vol goede moed gestart. In het begin ging het ook goed, maar hij heeft veel tegenslagen gehad. De procedure duurde lang, hij is vaak verhuisd en kreeg veel tegenstrijdige informatie. Hij kon niet zo goed omgaan met die stress en onzekerheid. Het belangrijkste was dat het heel lang duurde om zijn echtgenote, die nu nog in Syrië zit, naar Nederland te krijgen. Hij leed daar erg onder.’ Ook zijn moeder verblijft nog in Syrië.

Ze vervolgt: ‘Het leek steeds slechter te gaan. Hij veranderde van een vriendelijke, romantische jongen die geïnteresseerd was in poëzie, in iemand die angstig was en zich opgejaagd voelde. De instanties hebben achteraf zeker niet goed gereageerd op de hulpvraag van zijn vader.’

Volgens de advocaat is er geen enkele aanwijzing voor een terroristisch motief. Ze is momenteel aan het uitzoeken of ze verdere stappen gaat ondernemen richting de betrokken instanties. ‘Je zou denken dat acute opname wel mogelijk zou zijn geweest. Misschien lag de lat iets te hoog voor een inbewaringstelling door de burgemeester, waarvoor sprake moet zijn van onmiddellijk dreigend gevaar. Maar voor een gewone rechterlijke machtiging is het afdoende als er sprake is van gevaar. Dat was hier wel van toepassing. Het leek vrij zorgelijk, zoals de vader het vertelde.’

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam zei eerder dat het niet mogelijk was de Syriër onder dwang op te nemen omdat hij geen acute problemen had en er geen sprake was van een noodsituatie. ‘Het moet eerst escaleren willen we kunnen doorpakken. Ik zou dan ook graag meer doorzettingsmacht willen hebben want er lopen wel meer verwarde mensen rond in Schiedam.’ Hij gaf ook aan dat de man ‘enigszins bekend’ was bij hulpinstanties, maar niet vanwege grote psychische problemen.