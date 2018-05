Vader Meghan Markle zal huwelijk met prins Harry mogelijk niet bijwonen

Het was de bedoeling dat de 73-jarige Thomas Markle naast zijn dochter door het gangpad van St George’s Chapel zou lopen, de kerk bij Windsor Castle. Volgens onbevestigde berichten heeft hij vorige week een lichte hartaanval gehad.

De vader, die zijn aanstaande schoonzoon nog niet heeft ontmoet, was afgelopen dagen in opspraak geraakt nadat er foto’s in The Mail on Sunday waren verschenen waarop te zien was dat hij in een Mexicaans internetcafe zat te surfen naar nieuws over het aanstaande huwelijk. Later bleek dat dit tafereel in scène was gezet. Op andere foto’s was te zien hoe hij samen met een fotograaf naar de computer was gelopen. Inmiddels heeft Meghan Markle’s halfzus Samantha, die niet welkom is bij de bruiloft, gezegd dat de ‘fotosessie’ haar idee was.

De gescheiden vader, die als lichttechnicus in de televisiewereld heeft gewerkt, was naar eigen zeggen betaald voor de internet-scène, maar geld zou niet zijn drijfveer zijn geweest. The Daily Mail wist te melden dat Markle niet naar Engeland komt omdat hij zijn dochter niet in verlegenheid wil brengen na alle media-aandacht van de afgelopen dagen.



Het plan was dat de vader de komende dagen kennis zou maken met de Windsors, inclusief de koningin. De moeder van Meghan, de 61-jarige Doria Ragland, zal wel bij het huwelijk aanwezig zijn.