Vader en zoon in kritieke toestand na val in gierput

Een vader en zijn tienerzoon zijn zaterdagochtend in de gierput gevallen op hun boerenbedrijf in Oldehove (Groningen, gemeente Zuidhorn). De brandweer wist hen eruit te krijgen en met een traumahelikopter zijn ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn vaker bedrijfsongelukken met gierputten, die soms fataal aflopen. Foto Volkskrant

Op het boerenbedrijf werd de mest afgevoerd naar de mestkelder. Naar wat nu bekend is lijkt het erop dat de tiener daar deze ochtend bezig was en daarbij in de put is gevallen. ‘Er kunnen in een gierput gassen vrijkomen. Het kan zijn dat de jongen daardoor is bedwelmd’, aldus een politiewoordvoerder. Daarna zou de vader zijn gaan kijken. In een poging zijn zoon te redden, zou ook hij in de put zijn gevallen. Zijn vrouw heeft vervolgens het alarmnummer gebeld.

Er zijn vaker bedrijfsongelukken met gierputten, die soms fataal aflopen. In 2013 raakte een jongetje in coma nadat hij tijdens het spelen op een boerenbedrijf in Haaksbergen in een gierput was gevallen. In het Friese Makkinga overleden dat jaar drie personen die vastzaten in een mestsilo.