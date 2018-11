Vader en zoon aangehouden voor moord Enschede; zijn ook verdachten ander misdrijf

De arrestanten zijn twee mannen van 32 en 57 jaar uit Hengelo. Een van hen werd aangehouden op de snelweg A1 bij Enter, de ander werd gearresteerd bij een appartementencomplex in Hengelo. Het zou gaan om een vader en een zoon, melden lokale media.

Volgens de regionale zender RTV Oost matchen de kogels die gevonden zijn bij de schietpartij van 7 november met de kogels die gevonden zijn bij de viervoudige moord in Enschede op 13 november. Dagblad Tubantia weet te melden dat beide mannen vorig jaar oktober voor de rechter in Almelo stonden op verdenking van handel in hennep en inbraak. De vader zou toen zijn vrijgesproken, de zoon werd veroordeeld. De politie wil dat niet bevestigen.

Bij de moordpartij in Enschede werden vier mannen dood gevonden in een growshop; twee mannen van 34 en 27 uit Hengelo, een 43-jarige man uit Enschede en een 62-jarige Arnhemmer. Ze werden op klaarlichte dag vermoord. Alle vier zijn volgens de politie door vuurwapengeweld om het leven gekomen.

Veel wijst erop dat de moorden in verband staan met drugscriminaliteit. Afgelopen juni nam de politie bij een controle in hetzelfde pand 17 kilo gedroogde henneptoppen in beslag. Daarbij werden twee arrestaties verricht. De mannen werden in vrijheid gesteld in afwachting van strafvervolging.