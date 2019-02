Vaccinatieweigeraars: waarom anti-vaxxers zo veel weerstand oproepen

Over vaccins gaan de wildste verhalen rond. Zo zou het BMR-vaccin – tegen tegen bof, mazelen en rode hond – autisme veroorzaken, al is dat nooit wetenschappelijk bewezen. Daarnaast zouden de vaccins vol zitten met giftige hulpstoffen, kinderen juist ziek maken, onnatuurlijk zijn en volkomen onnodig zijn. Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans hield al deze horrorverhalen van anti-vaxxers tegen het licht, en er blijkt niets van waar.

Wat wel zeker is is dat vaccins levens redden. Volgens onderzoek zijn er vele duizenden doden voorkomen door het rijksvaccinatieprogramma. Dat programma werkt zo goed omdat altijd een heel groot deel van de bevolking werd beschermd door de vaccins. Een hoge vaccinatiegraad beschermt ook de personen die niet zijn ingeënt, omdat de ziekte zich heel lastig kan verspreiden. Als de vaccinatiegraad daalt, kunnen besmettelijke ziekten zich makkelijker verspreiden. Internationaal is afgesproken om minimaal 95 procent van de burgers in te enten tegen ziekten als mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus. De vaccinatiegraad in Nederland was afgelopen zomer te laag, net als in veel andere Europese landen. Wat er de gevaren zijn van een te lage vaccinatiegraad is goed te zien in deze simulatie.

Om die gevaren zo veel mogelijk in te perken, worden verschillende maatregelen voorgesteld. Sommige artsen betogen dat vaccineren verplicht moet worden. En kinderdagverblijven zouden niet-gevaccineerde kinderen moeten kunnen weigeren. Kamerleden van de VVD willen dat het kabinet onderzoekt of vaccinatieweigeraars gekort kunnen worden op hun kinderbijslag.

In de onderstaande video leggen we uit hoe vaccineren ons beschermt tegen gevaarlijke ziektes als polio, rode hond en tyfus.