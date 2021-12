Vaccinaties voor jonge kinderen een goed idee? Drie ouders vertellen over hun overwegingen

Erik Punt Beeld Wies de Gruijter

Erik Punt (twee kinderen van 3 en 6): ‘Vaccineer de rest van de wereld eerst’

‘Ik ben pro-vaccinatie, dus ik ben geneigd om resoluut ‘ja’ te zeggen op de vraag of ik mijn kind ga vaccineren. Als het helpt om uit deze pandemie te komen, dan moeten we het doen. Toch denk ik dat het weinig zin heeft om bij Nederlandse kinderen te beginnen. Zolang de bevolking in Afrika zonder vaccins zit, is het dweilen met de kraan open. Gooi die patenten op coronavaccins open en prik de rest van de wereld eerst. Dat moet de prioriteit hebben.

‘Daarnaast wil ik eerst even afwachten hoe het met die boostervaccinaties gaat. Als straks blijkt dat er vijf prikken nodig zijn om beschermd te blijven tegen het virus, dan weet ik niet of ik dat mijn kind wil aandoen.’

Nadine Hottenrott Beeld Wies de Gruijter

Nadine Hottenrott (twee kinderen van 5 en 7): ‘Ik zou kinderen vaccineren voor het algemene belang’

‘In maart had ons hele gezin corona. Voor mijn kinderen was het de beste wintergriep ooit: ze hadden hoofdpijn en voelden zich een beetje lamlendig, maar met een paracetamol was het vol te houden. Voor mij was het een ander verhaal: ik hield er long covid aan over en had acht maanden lang last van hersenmist, overprikkeling en vermoeidheid. Mijn lijf moest echt wennen aan het virus, terwijl ik hartstikke gezond leef: ik ben van de yoga, koud douchen en de gemberthee. Ik durf het nog niet helemaal hardop te zeggen dat ik nu genezen ben, maar na de vaccinatie voel ik me in ieder geval beter.

‘Voor kinderen is het coronavirus in principe dus prima te doen, maar ik wil ze toch laten vaccineren, voor het algemene belang. Voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren of in risicogroepen zitten kan een besmetting gevaarlijk zijn.’

Luciana Benaduce Figueredo Beeld Wies de Gruijter

Luciana Benaduce Figueredo (twee kinderen 5 en 7): ‘Kinderen zijn kwetsbaar’

‘Ik ben groot voorstander van het plan om jonge kinderen te vaccineren. Kinderen zijn kwetsbaar, je gelooft niet hoeveel kinderen op school nu corona oplopen. Geen wonder, want Nederlandse scholen houden zich niet goed aan de internationale preventieregels: niemand draagt een een mondkapje en leerlingen hoeven pas sinds kort hun handen te desinfecteren voordat ze de klas in mogen. Andere landen zijn veel strikter.

‘In sommige gevallen lopen kinderen na een coronabesmetting de zeldzame ziekte Multisystem inflammatory Syndrome op, dat het hart en de hersenen van kinderen aantast. Daar wordt hier weinig over gepraat, maar in andere landen − bijvoorbeeld in Brazilië, waar ik vandaan kom − is het groot. Ik voel mij niet veilig zo. Om onze kinderen te beschermen, moeten leraren én leerlingen gevaccineerd worden.’