Vaccinatieplicht komt dichterbij als te weinig kinderen worden ingeënt

Het spreekuur van een consultatiebureau in Heemstede. Beeld Arie Kievit

Met dit voornemen gaat het kabinet een advies overnemen dat deze zomer werd uitgebracht door een commissie onder leiding van oud-PvdA-Kamerlid Roos Vermeij. Dat advies werd uitgebracht aan staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) die verantwoordelijk is voor de jeugdgezondheidszorg, en aan staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken. Zij is verantwoordelijk voor de kinderopvang.

Ouders mogen nu zelf beslissen of zij hun kinderen laten vaccineren tegen twaalf besmettelijke ziektes zoals bof en mazelen. De afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad onder jonge kinderen. Maar begin dit jaar meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de vaccinatiegraad onder kinderen geboren sinds 2016 niet verder afneemt. Als de vaccinatiegraad daalt, neemt de kans op besmettelijke ziektes toe. Niet alleen bij kinderen maar ook bij niet-gevaccineerde volwassenen.

Vermeij adviseerde het kabinet om met voorlichting en campagnes ouders te doordringen van nut en noodzaak van vaccineren. Bijvoorbeeld door ouders die hun kind niet inenten uit te nodigen voor een gesprek met een deskundige of zorgprofessional. Ook kinderen van 9 jaar en ouder moeten rechtstreeks benaderd worden. ‘Op die manier worden kinderen serieus genomen en in staat gesteld om het gesprek met hun ouders aan te gaan, of richting zorgprofessionals hun mening kenbaar te maken’, vond Vermeij.

Tegelijk zou het kabinet moeten starten met het formuleren van een kritische ondergrens van de vaccinatiegraad, wetgeving over vaccinatieplicht als de vaccinatiegraad daaronder zakt en het voorbereiden van wetgeving waarmee toegang tot kinderopvang wordt geregeld.

Het kabinet neemt dit advies over. Het risico voor de volksgezondheid legitimeert een vaccinatieplicht, stellen beide bewindslieden. Die geldt dan voor de kinderen maar ook medewerkers van bijvoorbeeld de kinderopvang. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is al gevraagd om de ondergrens voor de vaccinatiegraad vast te stellen, zo liet Blokhuis weten bij ontvangst van het advies. Hij verwacht dat advies nog dit jaar. Dan moet ook blijken of er een nationale ondergrens komt. De vaccinatie verschilt sterk per regio. Van oudsher zijn ouders uit de strikte stromingen in de hervormde kerk niet geneigd hun kinderen te vaccineren. Op Urk krijgt bijvoorbeeld maar 61 procent van de kinderen alle vaccinaties.

Als een vaccinatieplicht aan de orde komt, moet nog een reeks juridische en praktische vragen beantwoord. Bijvoorbeeld hoe de plicht zich verhoudt tot de integriteit van het menselijk lichaam. Als kinderopvang sluit voor niet-gevaccineerde kinderen dreigt mogelijk samenscholing van die kinderen op alternatieve locaties, met het risico van een uitbraak van besmettelijke ziektes.

Kinderopvangbedrijven hebben nu informeel de vrijheid om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. D66 heeft een wetsvoorstel ingediend dat het weigeren van niet-ingeënte kinderen door de opvang formeel regelt. Dit voorstel wordt dit najaar door de Tweede Kamer behandeld.

Dit voorjaar kondigde kinderopvangketen Berend Botje aan geen kinderen meer op te vangen als ze niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond, de zogenoemde BMR-vaccinatie. Er zitten meer dan drieduizend kinderen in de peuteropvang, de buitenschoolse opvang of op een kinderdagverblijf van Berend Botje, verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland.