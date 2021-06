Vaccinatiegraad stijgt, eerste dag zonder nieuwe coronapatiënten op de ic

Hoge opkomst vaccinatie in bijna alle gemeenten

Het Nederlandse priktempo loopt weer op. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 211 duizend personen geprikt, zo’n 8 duizend per dag meer dan een week eerder. Van alle 45 t/m 64-jarigen heeft nu 79 procent minstens een prik gekregen, 32 procent is volledig gevaccineerd. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dit is voor het eerst dat het RIVM de vaccinatiegraad van jonge zestigers, die veelal bij de huisarts zijn geprikt, kan berekenen.

Grote regionale verschillen zijn er niet, maar in enkele gemeenten in de Biblebelt en in de grote steden is de opkomst, net als bij 65-plussers, lager dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast is in Vaals de vaccinatiegraad opvallend laag, 40 tot 60 procent. Volgens het RIVM komt dit doordat een deel van de gemeentelijke inwoners in Duitsland is gevaccineerd.

Geen nieuwe ic-patiënten op dinsdag

Voor het eerst sinds lange tijd zijn er een dag lang geen nieuwe coronapatiënten op de intensive care opgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het LCPS houdt sinds half oktober opnamecijfers bij, al die tijd werden dagelijks ic-opnamen gemeld, soms meer dan vijftig per dag.

Deze week zijn dagelijks gemiddeld zestien nieuwe covid-patiënten opgenomen, van wie drie op de intensive care. De ziekenhuisbezetting vanwege corona is nu 309, van wie 127 ic-patiënten, dat is 153 minder dan vorige week dinsdag.

Kwart minder positieve testen, in grote delen van het land nauwelijks meldingen

Het RIVM heeft in de afgelopen week zo’n 600 besmettingen per dag gemeld, dat is een afname van 26 procent in een week tijd. De besmettingscijfers dalen iets minder snel dan in de voorgaande drie weken, maar in delen van het land wordt het virus helemaal niet meer aangetroffen. In 26 gemeenten is de afgelopen week geen enkele besmetting geregistreerd, in ruim de helft van de gemeenten bleken minder dan vijf inwoners besmet met het virus. In een aantal Zeeuwse gemeenten loopt het aantal meldingen juist op. Goes, Goeree-Overflakkee en Borsele meldden de afgelopen week meer dan 100 besmettingen per 100 duizend inwoners deze week, ver boven het Nederlands gemiddelde van 25. Bijna 10 procent van de positief geteste personen was onlangs in het buitenland, Spanje en Portugal werden het meest genoemd als recente bestemming.