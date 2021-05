Vaccinatiegraad het laagst op Urk, lichte toename opnamecijfers Groot-Brittannië

Kerkgangers op Urk op weg naar de kerkdienst op Goede Vrijdag. Beeld ANP

Minimaal 87 procent 65-plussers kreeg eerste prik, maar op Urk nog niet de helft

Minimaal 87 procent van de 65-plussers in Nederland heeft in ieder geval een eerste prik gekregen. De vaccinatiegraad is met 20 tot 39 procent verreweg het laagst op Urk. In Neder-Betuwe, Reimerswaal en Staphorst, allemaal gemeenten op de Biblebelt, was de opkomst met 60 tot 74 procent wat hoger dan op Urk maar nog steeds behoorlijk veel minder dan in de rest van het land. Ook in grote steden als Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam was de opkomst met 75 tot 84 procent relatief laag. Het gaat om ruim 2,9 miljoen gevaccineerden van 65 jaar of ouder, meldt het RIVM, die zijn ingeënt bij GGD’s, huisartsen, ­instellingen en ziekenhuizen. Het doel om begin juli alle 18-plussers van ten minste één prik te hebben voorzien, wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dit meldde demissionair minister De Jonge vrijdagochtend. Van het Janssen-vaccin wordt een stuk minder geleverd dan eerder was voorzien.

Zorgen in Groot-Brittannië over Indiase variant

In delen van Groot-Brittannië loopt het aantal gemelde besmettingen weer op. De meer besmettelijke Indiase variant rukt op, vooral in het noordwesten van Engeland. Niet alleen testen er meer mensen positief, ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen stijgt. Naarmate de vaccinatiegraad toenam, daalde het aantal nieuwe ernstig zieke coronapatiënten, maar nu lijkt er sprake van een kleine kentering. Dagelijks worden gemiddeld 118 patiënten opgenomen, 20 meer dan vorige week. Op een bevolking van 69 miljoen is dit nog steeds relatief weinig. De vaccins lijken wel bestand tegen het nieuwe ­virus, waarschijnlijk is de op­leving dan ook vooral in buurten met een lage vaccinatiegraad.