Vaccinatiedrang kinderopvang is ‘na corona’ een horde te ver voor de Eerste Kamer

Juli 2021: Demonstranten tijdens een protestactie van onder andere Viruswaarheid op het Malieveld. Tijdens de actie werd geprotesteerd tegen het dragen van mondkapjes en het testen en vaccineren van kinderen. Beeld ANP - Koen van Weel

De Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Rens Raemakers (beiden D66), die het initiatiefwetsvoorstel opstelden, hebben de Eerste Kamer inmiddels om uitstel van stemming gevraagd. Zij gaan achter de schermen nog een week lobbyen en masseren om toch nog een meerderheid in de senaat voor elkaar te krijgen.

Die kans lijkt klein. In februari 2020, toen de Tweede Kamer over hun voorstel stemde, zag de wereld er nog anders uit. De vaccinatiegraad onder kinderen daalde, er waren uitbraken van mazelen. De kinderopvang was soms een besmettingshaard. Sommige kinderopvangorganisaties weigerden al kinderen en personeelsleden die niet meededen aan het Rijksvaccinatieprogramma, maar er waren twijfels of dat wel mocht.

Het wetsvoorstel neemt die twijfels weg. Het stelt met nadruk dat de kinderopvang ‘een beleid mag voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend’ kinderen en personeelsleden worden toegelaten die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ook voorziet het in de oprichting van een landelijk register waarin ouders kunnen nakijken wat voor beleid een kinderopvangorganisatie voert. Alleen de SP, CDA, SGP en CU waren tegen in de Tweede Kamer.

SP en VVD wilden eigenlijk zelfs een mogelijke vaccinatieplicht

Wat SP en VVD ging het voorstel zelfs niet ver genoeg. Zij vonden dat als de vaccinatiegraad te laag zou worden, de overheid een vaccinatieplicht moet kunnen instellen voor bijvoorbeeld toegang tot de kinderopvang. Dat vindt de SP nog steeds, de VVD vindt dit niet opportuun meer.

En zo heeft de twijfel toegeslagen over het voorstel van Van Meenen en Raemakers. Dat is niet los te zien van de hoogoplopende vaccinatiedebatten tijdens de coronacrisis. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gooide minister Karien van Gennip van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de kinderopvang, de knuppel in het hoenderhok. ‘Sinds maart vorig jaar’, stelt Van Gennip, ‘is de vaccinatie tegen COVID-19 onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.’ De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om die vaccinatie ook beschikbaar te stellen voor kinderen van 5 jaar en ouder.

Voor werknemers in de kinderopvang zou dat een vaccinatieplicht inhouden op werkplekken waar vaccinatie is vereist. Daar voelen weinigen voor. De Gezondheidsraad stelde in zijn advies dat de mogelijkheid om kinderen te vaccineren er niet toe mag leiden dat zij kunnen worden geweigerd op school of anderszins sociaal worden uitgesloten. Het wetsvoorstel maakt dit wel mogelijk: kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen worden uitgesloten van de buitenschoolse opvang. ‘Het kabinet acht dit ongewenst, gezien het advies van de Gezondheidsraad’, aldus Van Gennip.

Sociale uitsluiting van kinderen ligt gevoelig

Daarmee lijkt een meerderheid in de Eerste Kamer vervlogen. Want beide onderwerpen - indirecte vaccinatieplicht voor werknemers en sociale uitsluiting van kinderen zonder vaccinatie - liggen erg gevoelig.

Ondertussen blijkt dat tijdens de coronajaren het percentage kinderen dat is gevaccineerd tegen reguliere kinderziektes zoals difterie, kinkhoest, tetanus, poli, bof, mazelen en rodehond iets is gestegen. Als reden daarvoor verwijst het kabinet naar de campagne ‘Verder met vaccineren’ en de speciale vaccinatieconsulten waar voorlichting wordt gegeven aan ouders van jonge kinderen. Tegelijkertijd ligt de vaccinatiegraad nog steeds onder 95 procent die de wereldgezondheidsorganisatie WHO als veilig bestempelt. Om de vaccinatiegraad op te krikken heeft een commissie onder leiding van oud-PvdA-Kamerlid Roos Vermeij advies uitgebracht waarover het kabinet nog een standpunt moet innemen.