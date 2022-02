Vaccinatiecampagnes in armste landen blijven ver achter bij rijke landen; in Denemarken stijgt aantal opnamen sterk

In de armste landen is nog geen 6 procent volledig gevaccineerd

Bijna 38 procent van de totale bevolking in de 83 landen met de hoogste inkomens (volgens een indeling van de Wereldbank) heeft al een boosterprik gekregen. Dit terwijl de 29 armste landen, waaronder Soedan, Mali en Ethiopië nog geen 6 procent van hun bevolking hebben kunnen voorzien van de twee coronaprikken uit de basisserie. ‘Veel van deze ongelijkheid is veroorzaakt door het feit dat de wereldwijde vaccinproductie is geconcentreerd in een paar hoge-inkomenslanden’, zei Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag tijdens een bezoek aan de nieuwe Zuid-Afrikaanse vaccinatie-‘hub’. Daar werkt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) samen met biotechbedrijf Afrigen aan een eigen mRNA-vaccin, gebaseerd op de beschikbare gegevens over de samenstelling van het Modernavaccin. Vaccinatieprogramma’s van armere landen kenden aanvankelijk een trage start. Hoewel het vaccinaanbod er nu is toegenomen, vreest de WHO herhaling wanneer variantspecifieke vaccins op de markt komen. Lage- en middeninkomenslanden kunnen in de toekomst minder afhankelijk worden van rijkere landen, als zij met het WHO-vaccin zelf een lokale productielijn kunnen opzetten.

Instroom van nieuwe coronapatiënten stijgt in Denemarken naar recordhoogte

Van de landen in de regio neemt alleen in Denemarken het aantal nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen toe. De opnamecijfers zijn er zesmaal hoger dan in Nederland. De torenhoge instroom in het ziekenhuis, de hoogste sinds de uitbraak van de pandemie, is geen grote zorg voor de Deense autoriteiten. Die vertrouwen op de hoge vaccinatiegraad in het land en op het feit dat omikron minder ziekmakend is. Begin februari schaften Denemarken en het Verenigd Koninkrijk alle coronamaatregelen af, maar de trend in het aantal besmettingen bleef voor beide landen in tegenovergestelde richting lopen. In het VK daalt het aantal opnamen inmiddels wel gestaag, in Frankrijk, Duitsland en België is een steile curve omlaag te zien. België versoepelt per 18 februari de coronamaatregelen.