Vaccinatiebereidheid onder zorgpersoneel laag, blijkt uit peiling: slechts een derde wil coronavaccin

Zorgmedewerkers op de ic van de speciale covid-afdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum. Beeld ANP

Dat blijkt uit een ledenpeiling van beroepsorganisatie voor verplegenden en verzorgenden NU’91 onder 3300 respondenten die dinsdag is bekendgemaakt. De vaccinatiebereidheid van het zorgpersoneel is een heikel punt, vooral omdat uit plannen van het kabinet blijkt dat zorgmedewerkers, naast oudere en kwetsbare mensen, als eerste in aanmerking komen voor het coronavaccin als dat mogelijk volgende maand al beschikbaar is.

Uit de antwoorden blijkt dat zorgprofessionals vooral twijfelen of ze zich wel willen laten inenten, omdat er nog te veel onduidelijk is over het vaccin. Zij maken zich zorgen over de effecten op de langere termijn, de snelheid waarmee het wordt geproduceerd en het gebrek aan deskundige informatie.

Uit de peiling blijkt dat tussen de verschillende sectoren van de zorg wel forse verschillen zijn als het gaat om de vaccinatiebereidheid. In het ziekenhuis zegt 44 procent van de zorgmedewerkers ja, in de ggz is dat 42 procent. Binnen de gehandicaptenzorg is dat 35 procent. In de thuiszorg is het 31 procent en de verpleeghuizen zelfs maar 25 procent. Daarnaast zijn er ook verschillen in leeftijd. Zorgmedewerkers tot 45 jaar laten veel minder vaccinatiebereidheid zien dan oudere collega’s.

Onvoldoende vertrouwen

Volgens Stella Salden, voorzitter van NU’91, hebben zorgmedewerkers behoefte aan neutrale en goede informatie, zodat zij zelf weloverwogen een besluit kunnen nemen. Zij roept de overheid op om duidelijke informatie over alle aspecten van het vaccin te geven en ook om goed te luisteren naar de doelgroep. ‘Als je dit nu niet goed aanpakt, krijg je een tegenovergesteld effect met grote gevolgen’, aldus Salden. ‘Er zijn heel veel vragen, waardoor er op dit moment onvoldoende vertrouwen is in het vaccin.’

Daarnaast geeft een groot deel van de zorgprofessionals aan zich zorgen te maken over een eventuele verplichting. Volgens NU’91 kan daar geen discussie over zijn. Salden: ‘Een verplichting is in strijd met artikel 11 van de Grondwet en daarom niet haalbaar. We zijn niet tegen het vaccin, maar wel tegen een verplichting.’

De beroepsorganisatie pleit voor goede voorlichting zonder morele druk. Daarbij moet volgens Salden voorop staan dat ieder individu dat zelf mag beslissen en ‘er geen consequenties verbonden mogen worden aan het niet-vaccineren’.

In september hield de beroepsorganisatie ook al een peiling onder het zorgpersoneel over het vaccineren. Daar kwamen ongeveer dezelfde resultaten naar voren: een derde wil wel, een derde niet en een derde weet het nog niet.