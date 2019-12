Vaccinatieangst op Samoa: aantal mazelendoden stijgt naar 53

Een vrouw op Samoa bidt bij het portret van haar aan mazelen gestorven kind. Beeld AP

De regering van het Polynesische eilandstaatje heeft half november de noodtoestand uitgeroepen. Scholen zijn tijdelijk gesloten en inentingen verplicht gesteld. Met hulp van Australië, Nieuw-Zeeland, Unicef en de WHO is een grootscheepse vaccinatiecampagne opgezet om de epidemie te stoppen.

De uitbraak in Samoa komt niet onverwacht. De vaccinatiegraad was er de afgelopen jaren scherp gedaald, van 84 procent in 2015 naar 34 procent van de kinderen tot 5 jaar na een medisch schandaal rond de dood van twee baby’s in juli vorig jaar. De twee kinderen zouden zijn overleden nadat ze een verkeerd vaccin toegediend hadden gekregen. De twee verpleegkundigen die verantwoordelijk waren, zijn eerder dit jaar veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Het incident leidde ertoe dat het nationale vaccinatieprogramma bijna 10 maanden werd stilgelegd en de angst en weerstand tegen vaccinaties op Samoa konden toenemen. De WHO waarschuwt in de Britse krant The Guardian voor het gevaar van het verspreiden van ‘vaccinatieangst’. De snelle verspreiding van de epidemie is hieraan te wijten, aldus Kate O’ Brien, directeur van de vaccinatieafdeling van de WHO in Genève.

Wereldwijd probleem

Ook elders in de wereld nemen de mazelen toe. In de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn dit jaar al meer dan 250 duizend mensen besmet geraakt en ruim vijfduizend mensen overleden. Ook in Brazilië, Venezuela, de Filipijnen grijpt het virus om zich heen. In Oekraïne zijn meer dan 56 duizend mensen besmet met mazelen. Ook in de VS zijn dit jaar liefst 1.200 ziektegevallen geteld, waarvan de meeste in New York.

De WHO maakt zich grote zorgen over de afnemende vaccinatiegraad. In arme landen daalt die door conflicten en oorlog, in rijkere landen vanwege de toename van antivaccinatie-campagnes. Wereldwijd nam het aantal besmettingen in de eerste drie maanden van dit jaar toe met 300 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De epidemie in Samoa is vermoedelijk uitgebroken door een reiziger uit Nieuw-Zeeland. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zegt zich verantwoordelijk te voelen en heeft drieduizend vaccins, verpleegsters en andere medische ondersteuning gestuurd om Samoa te helpen. Inmiddels zijn 24 duizend kinderen gevaccineerd, maar het duurt twee weken voordat het vaccin bescherming biedt.