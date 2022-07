Vaccinatie tegen apenpokken binnenkort beschikbaar voor risicogroepen

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeld ANP

Met 7 duizend besmettingen wereldwijd en 400 in Nederland lijkt de apenpokkenuitbraak niet zomaar meer in te dammen. Met de vaccinatiecampagne wil Kuipers ‘voorkomen dat het apenpokkenvirus zich breder verspreidt en een endemische ziekte wordt waar we geen vat meer op hebben’. Daarnaast moet het de ernst van de ziekte verminderen. Tot nu toe is in Nederland één persoon met apenpokken op de intensive care opgenomen.

Het apenpokkenvirus gaat tot nu toe zowel in Nederland als in andere Europese landen vooral rond in kringen van mannen die seks hebben met mannen en transgenders. Dat is dan ook de groep waar de vaccinatiecampagne zich op zal richten. In het bijzonder gaat het nu om ongeveer 2.000 personen die ook in de risicogroep voor hiv zitten in de regio Amsterdam, omdat apenpokken daar momenteel het meest rondgaan.

Hiv-risicogroep

Tegelijkertijd treft het ministerie voorbereidingen voor de vaccinatie van de gehele risicogroep. Die bestaat uit 32 duizend mannen die seks hebben met mannen en transgenders, specifiek zij die in de hiv-risicogroep zitten, hiv hebben, of een verhoogd risico op soa’s lopen. Volgens Kuipers wil die doelgroep graag meewerken aan de bestrijding van het virus en is de vaccinatiebereidheid hoog. Het RIVM gaat op aanwijzing van de minister verder onderzoek doen naar het draagvlak binnen de doelgroep, en zal daarnaast meer voorlichting geven over de uitbraak.

Voor de vaccinatie wordt het normale pokkenvaccin gebruikt. Daarmee werd in de vorige eeuw het pokkenvirus volledig uitgeroeid. Iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie krijgt twee doses aangeboden, met een tussenperiode van vier weken. Pas enkele weken daarna is het vaccin volledig werkzaam.