Vaccin weer uitgesteld: ‘Ik wil gewoon die prik! Voor mijn veiligheid en die van patiënten’

Het Radboudumc in Nijmegen. Beeld ANP

Dit vergroot alleen maar de onzekerheid, ‘terwijl ze over een week gewoon weer doorprikken’, zegt de zorgprofessional. Ze houdt geregeld fysiek spreekuur voor vrouwen die een second opinion willen over een hartoperatie of andere ingreep. ‘Die staan vaak al een jaar op de wachtlijst en gaan echt niet afzeggen als ze wat snotteren of keelpijn hebben. Een paar keer heb ik al te horen gekregen: die patiënt van vorige week, of haar partner, blijkt besmet te zijn met corona. Ik voel me gewoon onveilig – ik ben ook de jongste niet meer. En ik wil ook niet de infectiebron zijn voor anderen. Het is godgeklaagd zoals ze met oudere werknemers in de zorg omgaan. Ik wil gewoon die prik!’

Het maakt haar ook niet uit of dat vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna is. De kans dat je trombose krijgt van AstraZeneca is zo klein, zegt ze, daarvoor moet je niet meteen de hele vaccinatiecampagne in de war sturen. Let gewoon op of iemand bevattelijk daarvoor is, of dat er misschien trombose in de familie zit: geef die kleine groep dan voor de zekerheid een ander vaccin. Maar vaccineer voor de rest wel gewoon door, aldus Maas, om zo rap mogelijk uit deze crisis te geraken.

Angela Maas. Beeld Radboudumc

Knettergek

‘De huisartsen worden er knettergek van – die kunnen het ook niet meer uitleggen aan hun patiënten’, zegt ze. ‘En zelfs de zorgprofessionals beginnen te twijfelen over het vaccin. Dit is zo slecht voor het vertrouwen. In de Gezondheidsraad zitten te veel epidemiologen die alleen maar naar de grote getallen kijken, maar nog nooit een patiënt van voor en achteren hebben gezien. Die missen gewoon het contact met de dagelijkse praktijk.’

De Nijmeegse cardioloog heeft noodgedwongen besloten om de fysieke spreekuren op te schorten, voor haar eigen veiligheid en die van haar patiënten. ‘Dank je wel Hugo de Jonge, voor dit waardeloze besluit’, schampert ze. ‘Hugo is de marionet van de epidemiologen van de Gezondheidsraad en het RIVM. De volgende keer moeten we echt een vakman uit de zorg minister van Volksgezondheid maken, bijvoorbeeld Marcel Levi, die ziekenhuisdirecteur uit Londen. Ik vind het zeer kwalijk wat er nu gebeurt, het zit me echt hoog.’