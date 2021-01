Vaccin beschermt ook tegen Britse variant

Ambulances in Lissabon, een van de steden waar het Britse virus snel om zich heen grijpt. Beeld AP

De variant onderging meerdere veranderingen aan zijn uitsteeksels waardoor hij menselijke cellen beter lijkt te kunnen binnendringen en besmettelijker is. Maar antistoffen opgewekt door het vaccin zijn nog steeds net zo goed in staat om het virus bij zijn uitsteeksels te pakken en zo te voorkomen dat ze cellen besmetten, aldus de wetenschappers in een voorpublicatie.

‘Geruststellende cijfers’, vindt Adam Kucharski, de Britse epidemioloog die een van de ontdekkers is van de mutant, in een eerste reactie. ‘De efficiëntie van het vaccin is zo goed en hoog dat we een beetje speelruimte hebben’, aldus Rochelle Walensky, de net aangestelde directeur van de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, in een interview met vakblad JAMA.

Zuid-Afrika gevaarlijker

Maar anderen wijzen erop dat de echte problemen toch al niet bij de Britse mutant werden verwacht, maar eerder bij de virusvarianten die in opkomst zijn in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. ‘Alle ogen zijn nu gericht op Engeland, vanwege de B117-mutant. Maar ik ben eigenlijk bezorgder om de variant B1351, die is gedetecteerd in Zuid-Afrika’, aldus een van hen, biotechnoloog Anil İlerigider van de Universiteit van Mannheim.

Zo vond men in de Braziliaanse stad Manaus en in Zuid-Afrika sterke aanwijzingen dat de daar rondwarende mutanten tot wel de helft van de mensen die eerder corona hebben gehad opnieuw kunnen infecteren. Dat is een aanwijzing dat in elk geval de afweerstoffen die worden opgewekt na een infectie niet genoeg zijn om het virus tegen te houden.

Pseudovirus

Voor de Britse B117-mutant zit dat anders. De Duitse wetenschappers bouwden de veranderde virusstekels na op een kunstmatig deeltje, een zogenoemd pseudovirus – noodzakelijk omdat het echte virus te gevaarlijk zou zijn – en vergeleken die met de oorspronkelijke stekels. ‘Onze data maken het onwaarschijnlijk dat de B117-lijn zal ontsnappen aan de door het vaccin ingeregelde bescherming’, aldus de groep.

Ook in Nederland grijpt de Britse variant inmiddels om zich heen. De mutant is al in enkele honderden gevallen vastgesteld, verspreid door het hele land. Omdat de variant besmettelijker is en zich dus sneller verspreidt, verwacht het RIVM dat de mutant al ergens in het voorjaar de oorspronkelijke coronavirussen geheel zal hebben verdrongen.

Ook wereldwijd is de variant bezig met een schijnbaar onstuitbare opmars. B117 is inmiddels in zeker zestig landen waargenomen, maakte de WHO deze week bekend. Vooral in de VS, Portugal, Rusland, Brazilië, Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk zelf schiet het aantal besmettingen met de variant omhoog. De Zuid-Afrikaanse variant B1351 heeft zich inmiddels verspreid over zeker 23 landen, aldus de WHO.