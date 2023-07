UWV verzamelde op illegale wijze gegevens van mensen met WW-uitkering

Beeld Margo Vlamings

Mensen die een WW-uitkering krijgen moeten vaak inloggen bij het UWV, om bijvoorbeeld te bewijzen dat ze solliciteren op vacatures, wat verplicht is als je zo'n uitkering ontvangt. Ook het contact met adviseurs van het UWV verloopt vaak via sites van de uitkeringsinstantie. Het UWV gebruikte onder meer de IP-adressen van de websites UWV.nl en Werk.nl om te controleren of iemand in het buitenland verbleef.

“Het UWV heeft een handhavende en toezichthoudende taak om te controleren of rechten en plichten nagekomen worden. Als je een WW-uitkering krijgt moet je in Nederland aanwezig zijn, je moet beschikbaar zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt”, stelt een UWV-woordvoerder tegenover het ANP. Naar het buitenland gaan tijdens een WW-uitkering mag alleen onder strenge voorwaarden.

Het UWV schond door hun manier van werken de beginselen van de privacywet. Ook gaan door deze handelswijze bewezen fraudeurs juist vrijuit. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de uitkeringsinstantie om opheldering gevraagd.

“We hebben op een bepaalde manier IP-adressen verworven en verwerkt die wettelijk niet mag”, bevestigt de UWV-zegsman. “Toen we daar achter kwamen hebben we hier juridisch advies over ingewonnen en zijn we hiermee gestopt.” Volgens de NOS leidden eerdere interne alarmsignalen niet tot stopzetting van het systeem.

Volgens de woordvoerder is het gestopte systeem negen maanden actief geweest, leverde het in totaal 3.600 onderzoeken op naar mogelijke fraudeurs, en leidde het in 460 gevallen tot aanpassing of stopzetting van uitkeringen en boetes.