UWV controleert nauwelijks of een ontslag terecht is. ‘De werknemers zijn duidelijk de zwakkere partij in de ontslagprocedure’

Ik word mogelijk ontslagen vanwege een reorganisatie. Krijg ik nu hulp van de Inspectie SZW?

De Inspectie vraagt weliswaar aandacht voor uw situatie, maar vooralsnog bent u overgeleverd aan uw werkgever en de beoordeling van het UWV (het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Sinds 2015 bestaat er onderscheid tussen ontslag via de kantonrechter en via het UWV. Als uw werkgever u om persoonlijke redenen wil wegsturen, moet hij naar de rechter stappen. Maar als u langdurig ziek bent, of uw baas u om bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld een fusie of een reorganisatie) wil ontslaan, dan moet hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

De Inspectie SZW publiceerde deze maand een onderzoek naar hoe het UWV in dat laatste geval te werk gaat. Niet best, is de conclusie. Het UWV controleert nauwelijks of werkgevers de waarheid vertellen, stelt de Inspectie. De huidige ‘marginale toets’ is weliswaar wettelijk toegestaan, maar in de ogen van de Inspectie onvoldoende. ‘Het UWV zou de gegevens die betrekking hebben op het ontslag zoveel als mogelijk dienen te verifiëren.’

Waarop baseert de Inspectie die kritiek?

Op 55 ontslagdossiers, gesprekken met UWV-medewerkers en een enquête onder (ontslagen) werknemers. 711 mensen reageerden, een derde van hen stelde dat de opgevoerde reden voor hun ontslag niet klopte. Het zijn percepties die we niet kunnen controleren, zegt de Inspectie, want het UWV verifieert de informatie van de werkgevers niet.

Veel respondenten hadden de indruk dat hun werkgever het argument ‘bedrijfseconomische gronden’ gebruikte om hen om persoonlijke redenen weg te sturen. ‘De klokkenluiders worden opgehangen’, reageerde iemand. ‘Ik ben jarenlang gepest’, schreef een ander. De Inspectie concludeert: ‘De werknemers zijn duidelijk de zwakkere partij in de ontslagprocedure.’

Wat is er nog meer loos rondom ontslag?

Mocht u inderdaad ontslagen worden, dan bestaat er een (kleine) kans dat u binnen een half jaar uw baan terugkrijgt. Dat heeft te maken met de zogeheten ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’. Uw baas mag niet binnen zes maanden na uw ontslag een ander aannemen of inhuren voor uw werk. U wordt immers niet ontslagen omdat u de boel verbruit, maar omdat uw baan komt te vervallen. Wordt u toch vervangen, dan kunt u uw baan terugkrijgen of een ‘billijke vergoeding’.

De Inspectie onderzocht ook deze voorwaarde en concludeerde: ‘De voorwaarde heeft weinig betekenis voor ontslagen werknemers.’ Het UWV meldt deze mogelijkheid bij het verlenen van een ontslagvergunning, maar gaat niet uw werkgever controleren. Het is aan u om in de gaten te houden of uw (voormalige) baas u op korte termijn vervangt.

Ik sta dus alleen. Of grijpt de minister in?

Nee, dat doet hij niet. In een brief aan de Tweede Kamer verdedigt minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken de werkwijze van het UWV. De bestaande ‘procedure van hoor en wederhoor is zorgvuldig’, meent Koolmees. Bovendien gaat er een ‘preventieve werking’ van uit. Veel werkgevers zien halverwege de procedure alsnog af van ontslag.

Koolmees wil het bedrijven niet moeilijker maken om hun personeel te ontslaan. Werkgevers moeten om het voortbestaan van hun onderneming veilig te stellen mensen kunnen wegsturen, stelt hij. De aanscherping waar de Inspectie voor pleit, zou de procedure ‘aanzienlijk en onnodig vertragen’. Bovendien zijn er weinig klachten of rechtszaken over de procedure, schrijft hij.

De minister belooft toch een klein stapje in uw richting. Hij gaat het UWV vragen de informatievoorziening te verbeteren. De uitkeringsinstantie gaat u beter uitleggen wat uw mogelijkheden zijn om u te verweren tegen een (dreigend) ontslag.