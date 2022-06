UWV: bijna tweederde werknemers met long covid volledig arbeidsongeschikt verklaard

Gezin in thuisquarantaine. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit een analyse van de beoordelingen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de eerste groep coronapatiënten. Het gaat om mensen die tijdens de eerste golf, begin 2020, besmet raakten met het coronavirus en sindsdien aanhoudend klachten hebben. Als werknemers twee jaar of langer niet of minder kunnen werken door ziekte komen ze mogelijk in aanmerking voor een uitkering en kunnen ze zich laten beoordelen door het UWV.

In de eerste vijf maanden van dit jaar beoordeelde de uitkeringsinstantie in totaal 736 werknemers met langdurige coronaklachten, 3 procent van het totaal aantal beoordelingen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in die periode. Van hen is 62 procent volledig afgekeurd en 23 procent gedeeltelijk. De cijfers laten zien dat de langdurige covidklachten ‘grote ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten’, schrijft Herman Kroneman, medisch adviseur van het UWV, in een persbericht.

Omdat er nog veel onduidelijk is over langdurige covidklachten sluit het UWV overigens niet uit dat het overgrote deel van de afgekeurde werknemers toch verder herstelt. De uitkeringsinstantie wil die groep terugzien voor herbeoordeling. Van een klein deel van de beoordeelde werknemers verwacht het UWV dat ze nooit meer aan de slag kunnen als gevolg van corona.

Na anderhalf jaar nog klachten

‘De cijfers van het UWV komen overeen met wat we zien onder de gehele patiëntengroep’, zegt Alfons Olde Loohuis, oud-huisarts en adviseur van C-support, dat in opdracht van de overheid patiënten met langdurige coronaklachten ondersteunt. ‘Wij zien veel meer mensen die niet meer kunnen werken door covid. Het aantal mensen dat nu door het UWV is beoordeeld, vormt maar een klein deel.’

Bij C-support hebben zich 16 duizend mensen met langdurige klachten gemeld. Dat aantal kan de komende tijd nog oplopen. De organisatie gaat ervan uit dat zo’n 20 tot 30 procent van de patiënten na een coronabesmetting langdurig klachten houdt. Van deze groep zou 1 tot 2 procent ook na anderhalf jaar nog last hebben, wat in totaal neerkomt op zo’n 20 tot 30 duizend Nederlandse langdurige patiënten. ‘Van hen kan een aanzienlijk deel minder werken als gevolg van de klachten’, zegt Olde Loohuis. ‘Het gaat om mensen die voor hun besmetting veelal fit waren en honderd procent inzetbaar.’

Nog altijd is er veel onbekend over langdurige covidklachten. Uit de meeste onderzoeken komt naar voren dat het immuunsysteem van patiënten met het postcovidsyndroom doorschiet en ze antistoffen aanmaken die zich tegen het eigen lichaam keren. Ook zijn er voorzichtige aanwijzingen dat het coronavirus bij sommige patiënten een ander virus in het lichaam activeert, waardoor een chronische ontsteking ontstaat.

Meer aandacht nodig

Een eenduidig antwoord op alle vragen is er niet. Uit de eerste onderzoeksresultaten van het RIVM naar het postcovidsyndroom blijkt dat coronapatiënten drie maanden na infectie twee keer zo vaak met gezondheidsklachten kampen als mensen die geen covid opliepen. Tegelijk komt uit de RIVM-resultaten naar voren dat bepaalde klachten, zoals ernstige vermoeidheid en cognitieve problemen, onder de gehele bevolking veel voorkomen en niet altijd covid als oorzaak hebben.

Volgens oud-huisarts Olde Loohuis tonen de nieuwe cijfers van het UWV in elk geval dat er meer aandacht nodig is voor patiënten met langdurige klachten. ‘Met een uitkering ondersteun je deze groep misschien wel financieel, maar het liefst wil je ze perspectief bieden op herstel. Deze mensen willen weer aan het werk. Dat is alleen mogelijk als we meer onderzoek doen naar behandelmethoden.’