UWV betaalde te veel uit: honderden mensen kregen twee uitkeringen

Medewerkers van het UWV kijken naar de statistieken over de NOW-regeling voor coronasteun. Beeld ANP

Gemiddeld kregen de 1.200 mensen vorig jaar zo’n 1.800 euro te veel uitgekeerd. In totaal is 2,2 miljoen euro te veel uitbetaald. Het gaat om een systeemfout die in 2019 en 2020 opspeelde. Het UWV heeft besloten het geld niet terug te vorderen, laat Guus van Weelden weten. Hij is in het UWV-bestuur verantwoordelijk voor de uitbetaling van uitkeringen.

‘Het geld’, zegt Van Weelden, ‘is relatief lang geleden uitbetaald en terugvordering zou dit jaar gevolgen hebben voor de belastingen die mensen betalen en de toeslagen die zij ontvangen. Bovendien heeft een deel van de 1.200 mensen hierover destijds zelf aan de bel getrokken en dit gemeld, maar dat signaal is toen niet goed opgepakt. Deze mensen valt dus niets te verwijten.’

Ook lijkt mee te spelen dat de overheid voorzichtiger is geworden met terugvordering van onterecht uitgekeerde bedragen sinds de toeslagenaffaire duizenden gezinnen in zware financiële problemen stortte. Zij moesten vaak bedragen van duizenden tot tienduizenden euro’s in één keer terugbetalen.

Overgang

Het gaat in deze kwestie om de overgang bij ziekte of zwangerschap tijdens werkloosheid naar een andere uitkering. Werklozen die van het UWV een WW-uitkering krijgen, moeten zich, als zij ziek worden, bij het UWV ziek melden. Na 13 weken ziekte gaat de WW over in een Ziektewetuitkering. Bij deze overgang is soms iets fout gegaan.

Het UWV betaalt ook de uitkering bij ziekte aan uitzendkrachten. Soms loopt tijdens de ziekte hun contract af, waarbij recht op WW kan ontstaan. Maar het kan ook gaan om vrouwen die een WW-uitkering krijgen en zwanger worden. Dan gaat de WW over in een zogenoemde Wazo-uitkering. Ook bij deze overgang ging het soms mis.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het UWV meldt dat te hoge uitkeringen zijn uitbetaald, maar dat die niet worden teruggevorderd. In augustus zag het UWV op gezag van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken af van terugvordering van ruim 17 miljoen euro aan te veel betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het ging om voorschotten die waren betaald aan mensen die te lang op hun arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV moesten wachten.

Van Weelden vindt echter dat het om twee heel verschillende kwesties gaat. ‘Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering ging het niet om een fout, maar om achterstanden bij de keuringen. In het andere geval gaat het om een complexe samenloop van uitkeringen die fout is gegaan. We onderzoeken continu of we onze processen en dienstverlening verder kunnen verbeteren. We geven hier prioriteit aan. Een totaal foutloze organisatie zullen we echter nooit worden.’