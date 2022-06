Uvalde besluit basisschool te slopen na bloedbad: ‘Je kunt kinderen niet vragen terug te gaan’

Na de schietpartij op 25 mei werd de Robb Elementary School in Uvalde bedolven onder bloemen. Beeld Getty Images

De Robb Elementary School in het Texaanse Uvalde werd na het bloedbad op 25 mei gesloten en zal ook niet meer open gaan, maakte burgemeester Don Mclaughlin dinsdag bekend tijdens een raadsvergadering. Dat besluit is volgens Mclaughlin genomen na overleg met het schoolbestuur. Voor de zeshonderd leerlingen wordt een nieuwe school gebouwd.

Wanneer het huidige pand wordt gesloopt, is niet bekend. Eerder werden al verschillende Amerikaanse scholen met de grond gelijk gemaakt na een schietpartij, waaronder Sandy Hook in Newton waar in 2013 twintig kinderen om het leven kwamen. Op de plek waar de basisschool stond werd in 2016 een nieuwe, streng beveiligde school geopend.

Kritiek op politie

De burgemeester van Uvalde liet zich tijdens de raadsvergadering ook uit over het politieoptreden in de school tijdens de schietpartij. Na het bloedbad werd kritiek geuit op de politie, omdat die volgens nabestaanden te laat had ingegrepen. Negentien agenten waren al bijna een uur in het schoolgebouw voor ze ingrepen. Maar volgens de lokale politiecommandant Pete Arredondo hadden zij niet ‘de vuurkracht’ die nodig was om de schutter te stoppen. Uit nieuw onderzoek kwam dinsdag echter naar voren dat de agenten zwaarder bewapend waren dan tot dusver werd gedacht.

Het nieuwe onderzoek werd gepresenteerd tijdens een hoorzitting over de schietpartij in de Senaat van Texas. Steven McCraw, de hoogste politiebaas van de staat, noemde het optreden van politiecommandant Arrendondo tijdens de zitting een ‘absolute mislukking’. ‘Een uur, 14 minuten en acht seconden - zo lang moesten de kinderen en de leraren klaslokaal 111 wachten om gered te worden’, zei McCraw. Volgens de politiechef waren er voldoende bewapende agenten aanwezig om al eerder in te grijpen, maar wachtte Arrendondo onnodig op versterking.

Burgemeester McLaughlin stelt dat politiebaas McCraw met de kritiek op Arrendondo vooral de aandacht probeert af te leiden van de rol die de staatspolitie zelf heeft vervuld bij het ‘mislukte’ politieoptreden. ‘Kolonel McCraw heeft een agenda en dat is niet het uitbrengen van een volledig verslag van de gebeurtenissen en het geven van feitelijke antwoorden aan de nabestaanden’, aldus McLaughlin, die stelt dat de staat Uvalde in de steek laat.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott prees aanvankelijk het politieoptreden. Nadat duidelijk werd dat de politie had geblunderd, betoogde de gouverneur dat hij was ‘misleid’ en verkeerd was voorgelicht door de politiediensten. Hij stelt zo snel mogelijk alle feiten boven tafel te willen krijgen voor de nabestaanden.

Strengere wapenwetgeving

Na het bloedbad in Uvalde, en een even bloedige schietpartij in Buffalo tien dagen eerder, laaide ook de discussie over wapenbezit in de VS opnieuw op. Beide daders waren 18 jaar oud, waardoor sommige Amerikanen zich hardop afvroegen of de minimumleeftijd voor wapenbezit moet worden verhoogd.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse Senaat nu een akkoord heeft bereikt over een aangescherpte wapenwet, al zijn de voorstellen minder vergaand dan het het Huis van Afgevaardigden had gehoopt. Met het nieuwe wetsvoorstel moet het mogelijk worden om wapens uit handen te houden van mensen die een gevaar vormen voor de samenleving. Ook zal het antecedentenonderzoek voor wapenkopers onder de 21 jaar voor het eerst een verplicht onderzoek van strafdossiers omvatten.

Het Huis van Afgevaardigden stemde begin deze maand al in met een nieuw pakket maatregelen om de wapenwetgeving aan te scherpen. Daarin was ook een verhoging van de minimumleeftijd voor semi-automatische vuurwapens opgenomen. Voorzitter Nancy Pelosi liet eerder weten blij te zijn met elk wetsvoorstel dat de Senaat passeert: ‘Als het levens redt en er is steun voor binnen beide partijen, dan juichen we het toe. Ook als niet alle maatregelen zijn opgenomen die we willen.’ De Senaat zal naar verwachting eind deze week stemmen over het wetsvoorstel.