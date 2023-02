UvA zet rem op nieuwe projecten met Shell en wil gesprek over banden met fossiele industrie

UvA-Studenten worden in januari door de politie ontruimd uit het Binnengasthuis, dat ze bezetten uit protest tegen de banden met de fossiele industrie van de universiteit. Beeld Joris van Gennip

Demonstraties van studenten en medewerkers de laatste tijd hebben licht geworpen op de banden van universiteiten met fossiele energiebedrijven en andere zeer vervuilende ondernemingen. De demonstranten vrezen dat Shell invloed uitoefent op het onderzoek dat de universiteit uitvoert, of dat het projecten rondom de energietransitie gebruikt voor greenwashing. Voor universiteiten zijn bijdrages vanuit de private sector, inclusief vervuilende bedrijven, een belangrijke inkomstenbron.

Het College van Bestuur (CvB) van de UvA laat woensdag in een verklaring weten dat het de komende tijd met zo veel mogelijk studenten en medewerkers in gesprek wil over ‘hoe en met wie samengewerkt kan worden’. Totdat daar een antwoord op is geformuleerd, zal de universiteit geen nieuwe samenwerkingen aangaan met ‘bedrijven in fossiele brandstoffen’.

Momenteel is de UvA betrokken bij vier projecten waar ook Shell aan deelneemt. Die zijn volgens de universiteit gericht op ‘schone energie, betere analysemethoden, of een beter milieu’, en gaan voorlopig wel door. Het CvB benadrukt dat de universiteit niet meewerkt aan onderzoek dat bijdraagt aan de zoektocht naar of productie van fossiele energie, en geen geld ontvangt vanuit de fossiele industrie voor congressen, werkreizen of beurzen. Ook financiert de fossiele industrie geen leerstoelen op de UvA.

Protest

Vorige maand bezetten studenten van verschillende actiegroepen op de UvA het pand van de voormalige Amsterdamse Academische Club, een gebouw van de UvA. Ze eisten onder meer dat de universiteit de banden met Shell zou verbreken. Het CvB deed aangifte en liet de studenten door de Mobiele Eenheid uit het gebouw weghalen. Daarbij werden dertig mensen gearresteerd.

Carlos van Eck, woordvoerder van de demonstrerende studenten, ziet in de nieuwe plannen van de UvA het bewijs dat hun acties effect sorteren. Toch is hij voorzichtig: ‘Er is geen enkele concessie over het permanent verbreken van de banden met de fossiele industrie. We weten ook niet hoe de universiteitsbrede discussie eruit gaat zien, en of de uitkomsten daarvan bindend zullen zijn.’ Bovendien, zegt hij, ‘de tijd voor zo’n discussie is allang geweest’.

De UvA is niet de enige universiteit die na demonstraties een draai maakt in de relatie met de fossiele industrie. De Erasmus Universiteit Rotterdam riep maandag de klimaatnoodtoestand uit en beloofde om de banden met vervuilende bedrijven te heroverwegen. Studenten van de EUR bezetten in november vorig jaar met vergelijkbare eisen een universiteitsgebouw.

De handreiking van het Rotterdamse CvB was voor hen echter niet genoeg. Dinsdag bezetten zij opnieuw de hal van het Erasmusgebouw. Naast concrete actie om de banden met de fossiele industrie te verbreken, willen ze ook een einde aan precaire contracten van medewerkers, een einde aan studieschulden en een toegankelijkere campus. Na een ultimatum van het CvB verlieten ze het gebouw woensdagavond.