UvA-studenten eisen vertrek decaan, ombudsman en bestuur om seksueel wangedrag hoogleraar

Vrijdag protesteerden zo'n 250 mensen tegen het seksueel wangedrag op de UvA. Beeld Klaas Jan van der Weij

Door de milde maatregelen die de Universiteit van Amsterdam trof na het seksueel wangedrag, protesteerde een groep van ongeveer 250 mensen vrijdag op het Roeterseiland, een van de locaties van de universiteit.

Het is niet de eerste keer dat de UvA negatief in het nieuws komt wegens het seksueel wangedrag van een docent. Vorig jaar publiceerde NRC Handelsblad al een uitgebreid stuk over een hoogleraar die seksueel ver over de grens ging. Een jaar later zijn er nieuwe berichten over een docent die ongepast gedrag vertoont. Zo zou hij misplaatste seksuele opmerkingen maken naar vrouwelijke studenten en ze op een vervelende manier aanraken.

De docent in kwestie is inmiddels op non-actief gesteld, maar volgens de demonstranten is dat niet genoeg. ‘Die man moet direct ontslagen worden natuurlijk’, zegt student Saskia Haverkamp. Het protest op Roeterseiland is echter niet alleen tegen de hoogleraar, vooral het beleid van de UvA staat centraal.

Niet Gehoord

‘Het frustreert dat het UvA-bestuur structureel niet luistert naar de studenten’, zegt Luana Lenz, medeorganisator van de demonstratie van vrijdag. ‘Tussen 2012 en 2018 zijn er al meer klachten ingediend tegen deze hoogleraar bij de decaan, maar daar is verder niets mee gedaan.’

De studenten die melding maakten van het seksueel wangedrag wilden dit anoniem doen, uit angst voor de reacties. Volgens Lenz zit hier het grote probleem, want de UvA doet niet altijd intern onderzoek op basis van anonieme klachten. Pas als een student een formele aanklacht onder eigen naam indient, komt de UvA in beweging. ‘Je zou toch denken dat minstens zes anonieme klachten over één docent genoeg moeten zijn’, zegt Lenz.

De UvA laat in een reactie weten dat zij wel degelijk actie heeft ondernomen tegen de hoogleraar. Zo heeft hij een officiële waarschuwing gekregen en is hij een verbetertraject ingegaan, waarna er ook geen verdere klachten zijn geweest. ‘De hoogleraar ontslaan was echter geen optie, want zonder officiële aanklacht kunnen wij op gerechtelijke grond niemand op straat zetten. De hoogleraar moet de kans krijgen op wederhoor en met alleen maar anonieme beschuldigingen kan dat niet’, zegt een woordvoerder van de UvA.

De studenten vinden dit een zwak excuus en dat laten ze tijdens de demonstratie duidelijk horen. ‘Ontsla de decaan, ontsla de ombudsman en weg met het bestuur’, klinkt het vrijdagmiddag.

Niet alleen studenten spreken zich uit, ook verschillende hoogleraren staan achter dit protest. Hoogleraar Natalie Scholtz zegt tijdens de demonstratie dat ze trots is op de studenten die zich hebben uitgesproken. ‘Doordat deze dappere vrouwen zijn opgestaan, hebben we nu de mogelijkheid op tegen de decaan en tegen het bestuur te zeggen: genoeg is genoeg.’

Het bestuur van de UvA laat via een woordvoerder weten te betreuren wat er is gebeurd, maar zorgvuldig te hebben gehandeld. Toch heeft de UvA door alle commotie een onderzoek gestart, om te kijken hoe dit soort aanklachten beter behandeld kan worden.