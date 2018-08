Utrechtse studentenvereniging schorst lid vanwege mail met ‘racistische en seksistische opmerkingen’

Studentenvereniging Unitas S.R. in Utrecht. Foto RV

Het gaat om een uitnodiging voor een borrel dinsdagmiddag waarin leden worden aangemoedigd net zoveel te drinken als het aantal ‘slachtoffers bij de aardbeving in Lombok’.

Unitas is inmiddels een intern onderzoek begonnen om ‘op zeer korte termijn inzichtelijk te maken hoe deze mail zo verstuurd kon worden en welke verdere maatregelen noodzakelijk zijn’, laat Unitas-rector Okke Klaassen weten na vragen van de Volkskrant. De mail belandde via PubLeaks, het platform waarop informatie anoniem gedeeld kan worden met de pers, in handen van de krant.

‘Gele tiener rukkers’

In de mail worden de Thaise voetballers die in juli vastzaten in een grot ‘gele tiener rukkers’ genoemd. Ook rept de mail over een – niet bestaand – artikel dat in De Telegraaf zou zijn verschenen onder de kop: ‘Twee getinte mannen springen van Erasmusbrug om te kijken wie er wint’. Daarover schrijft de student dat de enige winnaar ‘natuurlijk De Maatschappij was’.

De uitnodiging is niet in opdracht van het bestuur van de vereniging geschreven, benadrukt rector Klaassen. ‘Het bestuur van Unitas S.R. kan niet duidelijk genoeg zijn dat dit soort uitlatingen, hardop geuit of geschreven in een uitnodiging aan een groep leden, niet getolereerd worden en volstrekt niet passen in de open tradities en de gebruikelijke omgangsvormen van de vereniging.’

‘Verwerpelijke tekst’

Ook de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht noemen de mail een ‘verwerpelijke tekst’. De instellingen verwachten dat de studentenvereniging, die ongeveer 900 leden telt, het interne onderzoek ‘op zeer korte termijn’ afrondt en ‘definitieve maatregelen’ neemt. Daarna zal de universiteit samen met de hogeschool beoordelen of deze maatregelen afdoende zijn.

Eerder dit jaar zette de Universiteit Utrecht de financiering van de studievereniging Aardwetenschappen stop vanwege een liedboek doorspekt met seksistische teksten over ‘veldwerksletten’.

De schorsing van het Unitas-lid volgt op een lange reeks incidenten rondom studentenverenigingen en corpora die de afgelopen jaren tot grote maatschappelijke verontwaardiging hebben geleid.

Dieptepunt was toen een Groningse student twee jaar geleden met hersenletsel in het ziekenhuis belandde. Een ouderejaars was op zijn hoofd gaan staan tijdens de ontgroening voor Vindicat. Datzelfde jaar kwamen in Amsterdam ook drie aspirant-leden in het ziekenhuis terecht na een ontgroening.

Verenigingen aan banden

Verscheidene universiteiten en hogescholen legden de verenigingen de afgelopen jaren aan banden vanwege de incidenten. Er werden strengere gedragscodes opgesteld, in sommige gevallen werd de de band met de vereniging tijdelijk stop gezet.

Volgens Rob Witte, onderzoeker bij het kenniscentrum discriminatie Nederland gaat de discussie over studentenverenigingen nu nog vaak over uit de hand gelopen ontgroeningen. ‘Maar er moet ook kritisch gekeken worden naar wat er onder humor wordt verstaan bij dit soort verenigingen.’ De mail noemt hij veelzeggend. ‘Het bestuur kan roepen dat dit niet de algemene opinie binnen Unitas vertegenwoordigt, maar vaak is dit soort misplaatste joligheid een symptoom van een verziekte interne cultuur.’