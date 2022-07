Utrechters verdeeld over voorrang statushouders op sociale huurwoningen: ‘Ze pakken het niet handig aan’

De Utrechtse wijk Overvecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Op een smalle stoep in de Utrechtse volkswijk Ondiep zitten buurtbewoners met elkaar te kletsen in de zon. Als de maatregel van de gemeente ter sprake komt, gooit een vrouw haar getatoeëerde armen in de lucht. ‘Vet kut’, zegt ze. ‘Mijn zoon wacht al ik weet niet hoe lang op een huis. Laat hem eerst aan de beurt komen, hij kan niet eeuwig thuis blijven wonen.’ Die mensen vluchten niet voor niets, werpt haar Marokkaanse buurman tegen. ‘Zij hebben ook recht op een huis.’

Dat de verdeeldheid onder Utrechters groot is, ziet Marije Eleveld, voorzitter van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW). Bij de vijf woningcorporaties die zij onder haar hoede heeft, kwamen sinds de aankondiging van het plan dinsdag uiteenlopende reacties binnen. ‘Sommige woningzoekenden op de wachtlijst begrijpen er niets van dat de gemeente voor deze oplossing kiest. Anderen kunnen er wel begrip voor opbrengen, maar belden bezorgd op om te vragen wat de maatregel voor hen betekent.’

‘Schandalig,’ zegt een vrouw, zittend op een rollator op het plein van het Zuilense winkelcentrum de Plantage. De andere vrouwen die verkoeling zoeken in de schaduw vallen haar bij. Ook zij hebben thuiswonende volwassen kinderen die een woning zoeken.

Toch vindt Christi (60), die niet met haar achternaam in de krant wil, zes weken wel te overzien. ‘We moeten ergens beginnen om de asielcrisis op te lossen’, zegt zij. Zelf woont ze al twintig jaar in een sociale huurwoning. Als het aan haar ligt, blijft ze daar tot ze ‘tussen zes planken ligt’.

Ook Saïd El Hadi (41) zit goed in zijn sociale huurwoning in Parkwijk, een buurt in het westen van Utrecht. Iedereen moet eerlijk op zijn beurt wachten, vindt hij. Dat heeft hij ook gedaan. Zijn buurtgenoot Julia Harder (25) is wel te spreken over het initiatief van de gemeente. Zij staat al tien jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, ‘maar zes maanden meer of minder kan er ook nog wel bij’.

Structureler plan, bouw voor senioren

De Utrechters zijn het erover eens dat de gemeente uiteindelijk met een structureler plan moeten komen. ‘Ze pakken het niet zo handig aan,’ merkt Herman Ginkel (77) uit Overvecht op. Hij wijst naar een berg puin aan de het einde van de straat. ‘Daar stond een hoge flat, waar wel honderd gezinnen woonden. Nu komt er een lage flat met veel minder woningen voor in de plaats.’

Ook Eric (32), die niet met zijn achternaam in de krant wil, ziet de maatregel als een ‘quick fix’. Laat de gemeente een voorbeeld nemen aan Singapore, zegt hij. ‘Daar kijkt het bestuur veel beter naar de woningbehoeftes op lange termijn en is het aanbod betaalbare huizen veel groter.’

Misschien kan de gemeente betaalbare woningen voor senioren bouwen, suggereert Marianne van Santen (41). ‘Daarmee komt de doorstroom op gang en krijgen starters ook weer een kans. Ik gun het statushouders die alles achtergelaten hebben zo om in een goed huis te belanden. Tegelijkertijd moet de gemeente er ook voor zorgen dat Nederlanders die aangewezen zijn op sociale huur een dak boven hun hoofd hebben.’