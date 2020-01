Utrechter (63) krijgt 40 uur taakstraf voor beledigen van koningin Máxima

Koning Willem-Alexander en koninging Máxima tijdens een staatsbezoek aan Japan in oktober. Beeld AP

Volgens de politierechter in Midden Nederland zou de man Máxima onder meer hebben uitgemaakt voor ‘kankerhoer’, ‘dochter van een moordenaar’ en ‘kankerwijf’.

De man deed de gewraakte uitspraken op 22 oktober 2019. Hij was op dat moment in het gezelschap van enkele andere mensen. Toen een van hen een politiebekeuring ontving voor een ander strafbaar feit, ging de man los op de koningin. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de politie bleef de man verwensingen aan het adres van Máxima uiten.

‘Geen bijdrage aan publiek debat’

De koningin zal er weinig van meegekregen hebben. Zij verbleef op die dag in Tokio in Japan om de inhuldigingsceremonie van keizer Naruhito bij te wonen. Toch vond de politierechter de uitspraken van dien ernstige aard dat een bestraffing niet mocht uitblijven. Ze zouden bovendien geen enkele bijdrage leveren aan het publieke debat over het koningshuis. “Deze woorden gaan zodanig ver dat dit niet geaccepteerd hoeft te worden”, aldus de politierechter.

Vorig jaar stond majesteitsschennis als apart artikel in de wet. Belediging van een van de Koninklijke echtelieden kon toen een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar opleveren. Dat artikel is inmiddels vervallen, maar belediging blijft strafbaar. Voortaan valt het beledigen van de koning of de koningin in dezelfde categorie als het beledigen van ambtenaren als politieagenten, ambulancepersoneel of militairen. Het beledigen van deze categorie wordt iets zwaarder bestraft dan beledigen van gewone burgers.