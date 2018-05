Utrecht wil nieuw intercitystation en extra bus- of tramlijn om verwachte bevolkingsgroei aan te kunnen

Het actieprogramma ‘U Ned voor bereikbare gezonde groei in de metropoolregio Utrecht’ wordt maandag openbaar. Daarin staan toekomstplannen uit het overleg tussen provincie, gemeente en Rijk. 4 juni gaan de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en gedeputeerde Dennis Straat (VVD) hun wensenlijstje bespreken met de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Er komen tot 2030 zo’n 140 duizend woningen bij in de provincie. De helft daarvan komt in de stad, die nu 340 duizend inwoners telt. ‘Dat komt neer op ruim een kwart miljoen nieuwe bewoners in de Provincie Utrecht’, zegt Straat. ‘Zulke heftige aantallen extra inwoners kun je niet vervoeren met het huidige systeem’, zegt Van Hooijdonk.

Utrecht Centraal

Een knelpunt is dat te veel reizigers in de stadsregio via Utrecht Centraal reizen, nu al het drukste station van het land. Daarom pleiten de bestuurders voor een hoogwaardige openbaarvervoerring rond Utrecht – door bijvoorbeeld Bunnik en Nieuwegein – waardoor niet alle reizigers meer via Utrecht Centraal hoeven te reizen. Dat wordt een dure snelbus- of tramlijn die op een aantal plekken bij onder meer de snelwegen ondergronds zal moeten gaan, of eroverheen. Hoe deze precies moet komen te liggen, moet nog nader worden bepaald. De bedoeling is dat reizigers van buiten Utrecht bijvoorbeeld hun auto bij een van de opstappunten parkeren en met het OV verder naar hun bestemming in de stad rijden. Of per fiets, omdat ook het fietsnetwerk wordt uitgebreid.

Zoals Den Haag ook station Hollands Spoor heeft en Amsterdam station Amsterdam Zuid, wil ook Utrecht een tweede belangrijk treinstation voor intercityverbindingen, te beginnen in de zuid-oostelijke hoek van de stad. Station Lunetten zou daartoe bijvoorbeeld kunnen worden opgewaardeerd, maar het zou ook een ander treinstation kunnen zijn of zelfs meerdere.

De vervoersstromen rond Utrecht kraken al jaren. Op de snelwegen van de ring staat het verkeer regelmatig vast. De intercity’s tussen Amsterdam en Utrecht, die inmiddels al elke tien minuten rijden, worden steeds drukker. Utrecht Centraal wordt grondig verbouwd en vergroot om het toenemende aantal reizigers te verwerken. De bussen naar de universiteitswijk De Uithof puilen uit. En ook de fietspaden in het centrum zijn vaak overvol.

Veel duurder dan begroot

Utrecht is nu bezig met de aanleg van een tramlijn naar De Uithof, ook wel aangeduid als Utrecht Science Park (USP). De aanleg van die lijn is vertraagd en wordt veel duurder dan begroot. ‘Tegen de tijd dat de tram rijdt, is de lijn al niet toereikend om de groeiende vervoersstromen in die richting te verwerken’, aldus Van Hooijdonk.

Er moet, zeggen de bestuurders, een inhaalslag worden gemaakt. De infrastructuur in Utrecht is tot nog toe nauwelijks meegegroeid met de bevolkingstoename. Er zijn drastische verbeteringen nodig als wordt gekozen voor binnenstedelijk bouwen, anders loopt het vervoerssysteem gigantisch vast. Om de bouwambities te verwezenlijken en de stad toegankelijk te houden voor bezoekers moeten mensen zich ook kunnen verplaatsen.

Aantal inwoners gemeente Utrecht 1900 – 100 duizend inwoners

1950 – 193 duizend inwoners

1990 - 230 duizend inwoners

2001 - 256 duizend inwoners

2010 – 307 duizend inwoners

2018 – 340 duizend inwoners

Verwachting 2030: 410 duizend inwoners

De provincie en de gemeente hebben elk 100 miljoen euro gereserveerd voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, maar dat is bij lange na niet genoeg. Van Hooijdonk: ‘Wij kijken ook naar Den Haag, dit kunnen we niet zelf ophoesten. We zijn de rotonde van Nederland, de tweede economische regio na Amsterdam, hier willen veel mensen wonen.’

‘Het is niet goedkoop’, zegt Straat, ‘maar dit heeft Utrecht nodig om te kunnen doorontwikkelen. Zonder extra infrastructuur kunnen we niet verder bouwen, die nieuwe bewoners moeten zich wel kunnen verplaatsen. Bij zo veel extra woningen is een nieuw vervoerssysteem nodig.’

Van Hooijdonk: We willen niet zo’n metropool worden als je elders in de wereld ziet, waar al het verkeer vaststaat. Misschien heeft Utrecht in de toekomst wel een metro nodig.’