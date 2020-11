Utrecht vraagt 2 miljard euro uit Wopke-Wiebes-fonds voor nieuwe tramlijnen en station

In 2019 ging de tweede tramlijn van Utrecht in bedrijf, de Uithoflijn, van Utrecht Centraal naar de universiteitswijk. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De nieuwe tramlijn de Waterlinielijn moet van het zuiden van de stad via dat nieuwe intercitystation en de universiteitswijk naar Zeist lopen. De Merwedelijn is getekend van Utrecht Centraal, via de nieuw te bouwen wijk Merwedekanaalzone naar Papendorp, Nieuwegein en IJsselstein. De totale kosten van de twee lijnen en het nieuwe station worden begroot op 2,5 miljard euro, waarvan 380 miljoen euro al gereserveerd is.

De plannen zijn de concrete uitwerking van het voorstel van ruim twee jaar geleden van de stad en de provincie Utrecht om het openbaarvervoernetwerk flink uit te breiden. Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Er komen tot 2030 zo’n 140 duizend woningen bij in de provincie. De helft daarvan komt in de stad, die nu 360 duizend inwoners telt.

Toegankelijkheid

Maar de infrastructuur is volgens de bestuurders niet meegegroeid met de bevolkingstoename. Utrecht Centraal is al het drukste station van het land. Daarom is volgens de Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) het tweede intercitystation nu hard nodig. Zoals Den Haag ook station Hollands Spoor heeft en Amsterdam station Amsterdam Zuid.

Utrecht heeft nu twee tramlijnen. De oudste, naar Nieuwegein en IJsselstein, ligt al enige tijd stil vanwege een procedurefout van de provincie bij de renovatie. Een jaar geleden ging de tweede tramlijn in bedrijf, de Uithoflijn, van Utrecht Centraal naar de universiteitswijk. Met de toevoeging van twee tramlijnen, en bijvoorbeeld een verbetering van de fietspaden, moet de stad toegankelijk blijven. Daarnaast wil Van Hooijdonk het doorgaand autoverkeer in de stad verder beperken.

Het Nationaal Groeifonds, ook wel het Wopke-Wiebes-fonds (naar de ministers van Financiën en Economische Zaken), is een pot met 20 miljard euro voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Utrecht is niet de enige regio die op geld hoopt. Zo willen onder meer Noord-Holland en Amsterdam een bijdrage van zo’n 2 miljard euro voor het verlengen van twee Amsterdamse metrolijnen. Ook de regio Eindhoven wil geld voor nieuw openbaar vervoer. In de loop van volgend jaar moet duidelijk worden welke plannen kans maken om gehonoreerd te worden.