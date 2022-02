Utrecht vergoedt wijziging achternaam vanwege slavernijverleden

Slavenhandel in Suriname, 1839, de openbare verkoop van een slavin met haar twee kinderen. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Tekenaar onbekend

Burgemeester Sharon Dijksma bood woensdagochtend excuses aan voor het aandeel van Utrecht in het slavernijverleden. Utrecht liet een onderzoek instellen, waarvan de resultaten een halfjaar geleden werden gepubliceerd. Daaruit bleek dat Utrechtenaren uit verschillende lagen van de bevolking hebben aangezet tot, geïnvesteerd in en verdiend aan slavernij in Amerika, Afrika en Azië. Ook een groot deel van de bestuurlijke elite van de stad profiteerde van de slavernij.

Eerder boden Rotterdam en Amsterdam al hun excuses aan. Dijksma zei te hopen dat het kabinet dit voorbeeld volgt. Zij koppelde de vergoeding voor de achternaamswijziging aan de Utrechtse spijtbetuiging, om die kracht bij te zetten.

Na de afschaffing van de slavernij moesten alle tot slaaf gemaakte mensen een voor- en achternaam krijgen. Daarvoor riep de overheid in Suriname een commissie in, die bestond uit plantage-eigenaren, slavenhouders en districtscommissarissen, hoofden van regio's in het land. Tot op de dag van vandaag ervaren de nazaten een pijnlijk gevoel bij hun achternaam, legde Auset Ankh Re eerder uit in de Volkskrant.

Zij kunnen hun achternaam veranderen, maar dat heeft wel een hoog prijskaartje: het indienen van een wijzigingsverzoek bij screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid, kost 835 euro. Daar komen nog de kosten voor een psychologisch onderzoek bovenop. In totaal kan het bedrag oplopen tot duizenden euro’s, die de indiener ook dient te betalen als het verzoek wordt afgewezen.

Utrecht is de eerste gemeente in Nederland die deze regeling invoert. Eerder pleitte de gemeente er al samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor om achternaamswijzigingen vanwege het slavernijverleden landelijk gratis te maken. Het kabinet onderzoekt die mogelijkheid.