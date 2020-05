Utrecht snakt naar terrassen: ‘Afgelopen maanden heb ik alleen mijn huisgenoot gezien’

Utrecht oefende afgelopen weekend voor de tijd na 1 juni, als de horeca hun deuren voor kleine groepen kunnen openen. Gasten moeten afstand houden. Of tafels moeten op anderhalve meter van elkaar worden gezet. ‘We hebben met zijn allen zin om weer open te gaan.’

‘Ik voel me zo net een alcoholist’, klaagt een jongen tegen zijn vriendin als ze een fles witte wijn uit haar plastic tas tovert. ‘Het is niet anders’, riposteert ze tijdens de ontkurking. Het stel heeft net als veel andere jongeren een plek gevonden langs de Utrechtse gracht. Het is zondagmiddag druk in de stad. Het zonovergoten centrum verleidt vooral jongeren om hun eigen privéterras zonder stoelen en tafels te creëren. Voor even is dat goed vertoeven, maar velen snakken naar de heropening van de horeca.

‘Ik mis het enorm om met een grote groep het terras op te zoeken’, zegt Jolien (26). ‘Een spontaan etentje dat we tot diep in de nacht voortzetten, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe gerechten ontdekken… De afgelopen maanden heb ik alleen mijn huisgenoot gezien. Maar het is onverantwoord om nu al met grote groepen af te spreken. Ik schrik ook van de drukte deze middag.’

Verkeersregelaars proberen de regie te houden over het winkelende publiek: langs de grachten is eenrichtingsverkeer het devies en rondom de Dom moeten alle fietsers lopend verder. Dat is nog niet bij iedereen doorgedrongen: terwijl de in fluorescerend geel gehulde Gerard aan een verontwaardigde Utrechter uitlegt waarom hij niet ‘gewoon rechtdoor naar huis kan’, schiet een wielrenner de twee discussiërende mannen voorbij.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een paar straten verder is nog maar weinig te merken van de bedrukte sfeer. Achteroverleunend op haar rollator geniet Lieneke (82) zichtbaar van de rust op de Neude. Nog wel, want vanaf 1 juni zal het lege stadsplein waarschijnlijk weer volledig gevuld zijn. ‘Heerlijk als dat weer zou kunnen’, reageert Lieneke. ‘Ik gun het ze van harte.’

Lakmoesproef

Deze week beleefde Utrecht de lakmoesproef voor 1 juni, als de horecagelegenheden hun deuren voor kleine groepen kunnen openen. Reservering verplicht. Binnen zijn maximaal dertig mensen toegestaan, inclusief het personeel. Dus is de hoop vooral op de terassen (en het weer) gevestigd. De caféhouders hopen extra terrasruimte van de gemeente te kunnen huren, zodat de gasten op anderhalve meter van elkaar kunnen borrelen. De afgelopen dagen experimenteerden horecaondernemers in Utrecht, maar ook in andere steden, met een nieuwe indeling.

‘Er zijn twee scenario’s’, legt Daphne van Hintum (33) uit. ‘Of we moeten met de tafels anderhalve meter uit elkaar blijven, of onze gasten moeten anderhalve meter afstand houden. Bij de eerste optie zouden wij dertig tafels met schermen kwijt kunnen; normaal zijn dat er zestig. Per tafel kun je een groepje gasten ontvangen. We hopen daar vurig op, want als al onze gasten anderhalve meter uit elkaar moeten blijven, zal het voor veel ondernemers niet meer rendabel zijn.’

De eigenaresse van café Le Journal heeft met haar collega’s een plan ingediend bij de gemeente om het plein van de Neude volledig te gebruiken als terras - nu is een deel van het plein nog terrasloos. Het initiatief vond weerklank bij de lokale D66 en VVD, die meer publieke ruimte voor de horecaondernemers willen vrijmaken. ‘We verdelen met een paar cafés de ruimte en de inkomsten van het stuk Neude dat we nu nog niet gebruiken, is althans het idee’, zegt Van Hintum. ‘We zouden daar graag onze huidige tafels, stoelen en wellicht een bar neerzetten. Daarnaast willen we met bijzettafeltjes werken om direct contact te vermijden.’

Dinsdag hopen de horecaondernemers meer duidelijkheid te krijgen. Het brengt de gemeente in een lastige spagaat: enerzijds wil ze de hard getroffen horeca tegemoetkomen, anderzijds wil ze het bezoek aan de binnenstad ontmoedigen en de publieke ruimte vrijhouden voor sport en cultuur.

Gereserveerd

Veel Utrechters juichen het terrassenplan in elk geval van harte toe. ‘Ik kan niet wachten om hier weer uit eten te gaan’, zegt Rob (52) terwijl hij zijn hond uitlaat op de Neude. ‘We hebben nu al bij drie restaurants gereserveerd voor na 1 juni. Gister hebben we in een hotel gegeten. We waren de enige gasten en bleven anderhalve meter uit elkaar. Het eten werd via een voorzettafeltje geserveerd; dat ging prima.’

Ook zijn vrouw Janneke (42) vindt het geen probleem als de gemeente een deel van de publieke ruimte afstaat aan de horeca. ‘Ik mis de ontspanning. We moeten het leven langzaam weer opstarten, we kunnen niet eeuwig massaal binnen blijven.’ Als theaterondernemer zit ze al maanden thuis zonder werk. ‘In Zweden is de samenleving veel opener gebleven en zitten vooral de ouderen thuis. Nu moeten wij in feite binnen wachten voor een relatief kleine risicogroep.’

Te vroeg

Er zijn zondagmiddag ook kritische geluiden te horen over het voorstel om van de binnenstad een groot terras te maken. ‘Zodra we teugels laten vieren, vrees ik dat we terugvallen in de oude reflex’, zegt Eline (26). ‘Volle terrassen, drukte in de stad, fysiek contact. Daar is het gewoon nog te vroeg voor. Ook ik zou graag een biertje drinken op het terras, maar ik heb er helemaal geen problemen mee om nog even binnen te wachten.’

De extra vierkante meters zijn voor veel horecaondernemers van groot belang om de verloren omzet terug te verdienen, al hopen anderen het te redden met de huidige ruimte. ‘Hier kunnen we zestig gasten kwijt met anderhalve meter ertussen’, zegt Martine Hol (33) van koffiebar Elize terwijl ze een cappuccino inschenkt, wijzend op haar terras.

‘De afgelopen maanden zijn we een afhaaltentje geworden. Daarmee hebben we misschien 10 procent van onze normale omzet gehaald. Ik verlang zo terug naar de drukte van vroeger. Veel vrienden en collega’s werken ook in de branche. We zijn nog steeds hoopvol. We hebben met z’n allen zin om weer open te gaan.’