Utrecht schopt tegen heilig huisje: nieuwe woontoren wordt hoger dan de Dom

Vanaf de snelweg zullen de torens goed te zien zijn, maar zo spectaculair van vorm en hoogte als de diabolovormige Belle van Zuylen (262 meter) worden ze niet. Dat eerdere plan voor deze locatie werd in de crisisjaren afgeblazen.

Een bescheiden effect moet komen van licht in wisselende kleuren op de top van de drie rechthoekige torens: dat zal bijvoorbeeld oranje kleuren als het Nederlands elftal speelt, of roze als de Giro weer in deze regio rijdt, beloven de ontwikkelaars.

Naast de drie torens komen drie lagere woonblokken van 25 meter hoogte om een parkje heen. ‘We moeten de hoogte in om aan de behoefte aan woningen in Utrecht te voldoen’, zegt wethouder Klaas Verschuure (D66). ‘Waarschijnlijk hebben we straks de hoogste rooftopbar van Nederland. Als we dan toch hoger gaan bouwen dan de Dom moet het wel iets bijzonders worden.’

Het is een mijlpaal voor de stad die de hoogte van de gotische toren jarenlang als heilig maximum beschouwde. De schok was ruim tien jaar geleden dan ook groot toen het plan-Belle van Zuylen werd gepresenteerd, de toren die meteen maar twee keer zo hoog moest worden als het stadsicoon. Velen waren dan ook opgelucht toen het stadsbestuur in 2010 het plan voor de solitaire toren afblies vanwege de economische risico’s.

Daarna is de gemeente in gesprek gegaan met de bewoners van Leidsche Rijn over wat zij dan wel een acceptabele hoogte zouden vinden. Mede op basis van die gesprekken kwam het stadsbestuur vorig jaar met een nieuw eisenpakket voor deze locatie, waarin 140 meter als bouwmaximum werd gesteld. Marktpartijen werden uitgenodigd om met een plan te komen.

Impressie van het drietal torens. Beeld Hoogbouwproject MARK in Leidsche Rijn

Schoolzwemmen

Na de economische crisis is de vraag naar woningen in de regio Utrecht erg toegenomen – reden temeer om deze centrale plek in Nederland dicht te bebouwen. Het bouwconsortium dat maandag het door de gemeente uitverkoren plan presenteerde, heeft de gestelde maximumhoogte benut voor een van de drie torens, die ruim veertig verdiepingen moet krijgen. Het willigde bovendien een lang gekoesterde wens in van de bewoners: er komt een zwembad in het complex, voor schoolzwemmen en revalidatiezwemmen.

De hoogste toren beoogt een publiekstrekker te worden. Op de bovenste verdieping komen een restaurant en een glazen balkon voor bezoekers zonder hoogtevrees. Op de daken van de drie torens moeten tuinbouwkassen verrijzen, die verwijzen naar de tuinbouwgeschiedenis van het gebied.

‘Hoogbouw is wel een dingetje in deze stad’, zegt directeur Jeroen Messemaeckers van de Graaff van Stadswaarde Vastgoedontwikkeling namens het vastgoedconsortium. ‘Maar deze torens staan op gepaste afstand van de Dom.’

Zorgwoningen

Trots vertelt de ontwikkelaar wat er allemaal in komt. Sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen, vrije sectorhuurwoningen en koopwoningen - van elke categorie tussen de 200 tot 300. Ook komen er 125 ‘zorgwoningen’, voor bijvoorbeeld woongroepen voor hulpbehoevende ouderen of gehandicapten. En een fitnessgelegenheid, een wasserette, ontmoetingsruimten, werkplekken voor zzp’ers en een ruimte voor yoga.

Omdat de torens nog geen 100 meter van de snelweg afliggen, is het bovenste gedeelte extra geluidsgeïsoleerd. De luchtkwaliteit wordt volgens de ontwikkelaar gewaarborgd met luchtfilters.

In 2023 moeten de torens er staan, over twee jaar kan de bouw beginnen als alle vergunningen rond zijn. Het nieuwe verticale dorp krijgt maar een beperkt aantal parkeerplaatsen; een per drie woningen. Maar in de omgeving kunnen de nieuwe bewoners ’s avonds parkeren in de parkeergelegenheid van de omliggende kantoren, belooft Messemaeckers. ‘Er komen honderd elektrische deelauto’s te staan. Bovendien is er een treinstation op loopafstand.’