Utrecht is de volgende stad waar snorfietsers met een helm op tussen de auto’s moeten rijden

een snorfietser met helm wacht voor het verkeerslicht op de rijbaan bij de Berlagebrug in amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Net als in Amsterdam leidde de maatregel in Utrecht tot protesten. De gemeente kreeg meer dan achthonderd reacties op het ontwerpverkeersbesluit. Daaruit bleek dat de meeste bestuurders van snorfietsen problemen hebben met het plan. Ze zijn bijvoorbeeld onzeker omdat ze tussen voertuigen moeten rijden die twee keer zo hard gaan en voelen zich benadeeld als ze niet meer zonder helm op het fietspad mogen.

De gemeente probeert de snorfietsen in eerste instantie met zachte hand van het fietspad te krijgen. De eerste weken staan er geen handhavers boetes uit te delen op drukke punten, maar ‘snorfietscoaches’ die snorfietsers vriendelijk op de nieuwe regels moeten wijzen. Bestuurders die het spannend vinden om de rijbaan op te gaan, kunnen een proefritje met begeleiding krijgen.

Nadat Amsterdam dezelfde maatregel in het voorjaar van 2019 invoerde, is het aantal ongelukken waarbij snorfietsen betrokken zijn volgens de gemeente sterk gedaald. Van april tot en met oktober 2019 werden 29 ongelukken geregistreerd, in de jaren ervoor ging het in dezelfde periode om 94 tot 112 ongevallen. Verder daalde het aantal geregistreerde snorfietsers in de stad met bijna eenderde, en halveerde het aantal verplaatsingen met het voertuig.

Helmplicht

Gemeenten mogen zelf bepalen waar snorfietsen, waarvoor een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur geldt, mogen rijden. In mei dit jaar werd het kabinet het eens over een wetsvoorstel waarin staat dat bestuurders en passagiers van snorfietsen vanaf 1 juli 2022 in heel Nederland een helm op moeten. Dit voorstel moet nog langs beide Kamers. Voor harder rijdende bromfietsen gold al een helmplicht.

Onder snorfietsers vallen jaarlijks gemiddeld 16 doden en 1.838 gewonden, dat schrijft Arcadis in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Per gereden kilometer zijn snorfietsen vaker slachtoffer van een verkeersongeval, dan fietsers en automobilisten.

De onderzoekers van Arcadis verwachten, op basis van bestaande literatuur, dat een helmplicht deze aantallen flink terug zal dringen. Hoeveel hangt onder meer af van het aantal snorfietsbestuurders dat op andere vervoersmiddelen overstapt, zoals de fiets en het OV. Stapt eenderde van de snorfietsers over, dan verwacht Arcadis per jaar bijna zeshonderd gewonden minder.

Het is niet duidelijk of na Utrecht meer steden de snorfieters van het fietspad zullen weren. Eerder dit jaar besloot Den Haag juist dat deze maatregel te duur zou zijn, gezien alle benodigde communicatie. De gemeente verwacht dat hun aantal sowieso wel zal afnemen door de aanstaande helmplicht en het invoeren van een milieuzone, waardoor de oudere exemplaren de stad helemaal niet meer in mogen.