Utrecht gaat zelf koopkracht van middeninkomens repareren

Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

De gemeente voelt zich genoodzaakt in te grijpen omdat landelijke maatregelen op zich laten wachten. ‘We zien nu al veel mensen die het moeilijk hebben’, zegt wethouder Linda Voortman (GroenLinks, Armoedebestrijding). ‘En die mensen willen we nu helpen. Om te voorkomen dat ze door het ijs zakken.’

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet een omvangrijk steunpakket waarmee het koopkrachtverlies van burgers gedeeltelijk gecompenseerd zal worden. Met dat pakket – dat onder meer voorziet in een tijdelijke verhoging van de zorgtoeslag, een tijdelijke verlaging van de benzineaccijns en een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen – is een bedrag van circa 17 miljard euro gemoeid. De maatregelen gaan per 1 januari 2023 in. Ook wordt gewerkt aan een prijsplafond voor gas en elektra.

Voedselbanken

Daar wil de gemeente Utrecht niet op wachten. ‘Onlangs was ik bij voedselbanken in Leidsche Rijn en Overvecht’, zegt Voortman. ‘Op beide plekken vertelden ze me dat niet alleen de minima aanklopten, maar ook steeds meer mensen met middeninkomens. Hou daar ook rekening mee, zeiden ze tegen me. Kijk wat je voor hen kunt doen.’

En dat gaat nu dus gebeuren. Donderdag kondigde het Utrechtse college in een raadsbrief aan dat het 7 miljoen euro uittrekt voor ‘extra crisismaatregelen’ om bewoners het najaar door te helpen. De maatregelen gelden in ieder geval tot 1 januari 2023. ‘Daarna maken we de balans op’, zegt Voortman.

Vanaf nu komen Utrechters met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon in aanmerking voor een eenmalige energievergoeding van 1.300 euro. Het gaat dan om alleenstaanden met een maandelijks inkomen van circa 1.900 euro en stellen met een inkomen van 2.600 euro. Deze regeling gold eerder voor inkomens tot 125 procent van het wettelijk sociaal minimum.

Kledingpas

Gevolg hiervan is dat circa 8.000 meer Utrechtse huishoudens deze vergoeding kunnen verwachten. Als zij zich tenminste melden. ‘Aan mensen in de bijstand kunnen we de energievergoeding automatisch overmaken’, zegt Voortman. ‘Bij de lagere middeninkomens, die nu ook een beroep op de regeling kunnen doen, gaat dat niet. We moeten ons best doen ze te bereiken. Het is een groep die normaal gesproken weinig te maken heeft met gemeentelijke regelingen.’

Ook stelt de gemeente Utrecht een kledingpas met een tegoed van 150 euro beschikbaar voor circa 2.000 kinderen in gezinnen met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon. Ongeveer vierhonderd huishoudens die al drie jaar of langer van een bijstandsuitkering leven, krijgen binnenkort automatisch een extra toeslag, de individuele inkomenstoeslag. Volgens de Participatiewet moeten minima zo’n toeslag zelf aanvragen. Utrecht wijkt daar nu vanaf, omdat veel mensen de weg naar de regeling niet wisten te vinden.

‘Ik denk dat een heleboel mensen er erg blij van zullen worden’, zegt directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) over de Utrechtse plannen. ‘Niets dan lof voor gemeenten die de hand aan de ploeg slaan.’ Maar hij plaatst ook een kanttekening bij zulke voortvarendheid. ‘Onrechtvaardigheid ligt op de loer. De diepte van de gemeentelijke zakken bepaalt wat er mogelijk is. Het maakt dus uit waar je woont.’