Utrecht en RKC negeren op last van burgemeester nieuwe stakingsregel

De spelers discussiëren vurig de situatie met de scheidsrechter. Beeld ANP

De spelers weigerden vervolgens in de resterende twee minuten nog te voetballen. RKC-doelman Etienne Vaessen hield zijn voet op de bal tot de scheidsrechter affloot. Het was een afgesproken protest. Scheidsrechter Ingmar Oostrom had het duel in lijn met de aangescherpte regels van de KNVB tot twee keer toe stilgelegd en vervolgens definitief gestaakt, nadat er bekers bier op het veld waren gegooid.

Nog nooit vertoond: spelers weigeren te spelen na nieuwe staking. ❌#utrrkc pic.twitter.com/sctLoaWYQ8 — ESPN NL (@ESPNnl) 13 mei 2023

Oostrom zag daar na overleg met de KNVB en de autoriteiten alsnog vanaf. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht wilde uit veiligheidsoverwegingen dat de resterende 2 minuten van de blessuretijd werden uitgespeeld.

De aanvoerders Nick Viergever (FC Utrecht) en Michiel Kramer (RKC Waalwijk) hadden afgesproken dat beide teams, als statement naar de bekergooiers, niet echt meer gingen voetballen. De bal ging na de aftrap naar keeper Etienne Vaessen van RKC en hij hield de bal de resterende tijd bij zich. Toen de blessuretijd er helemaal op zat, haalde Oostrom de bal bij de doelman op en floot hij voor het einde van de wedstrijd.

‘Wat gebeurt, kan niet’, zei Kramer na afloop. ‘Er zijn negentienduizend mensen die zich wel gedragen. Daarom vonden we het netjes het zo te doen. Dat hebben we samen besloten’, aldus Kramer tegen ESPN, die met RKC tegen een achterstand van 2-0 aankeek. ‘Het voetbal wordt een beetje kapot gemaakt als we dit elke keer krijgen. We moeten er niet helemaal in doorslaan.’ vervolgde Kramer. ‘Het hele ritme is uit de wedstrijd. Dat willen we niet. Ik ben bovendien 34. Ik word er niet soepeler van als ik elke keer naar binnen moet.’

Het ging in stadion Galgenwaard beide keren mis na een doelpunt van Utrecht. Toen spits Anastasios Douvikas na een uur spelen de score opende, gooiden fans van Utrecht bij het vieren van het doelpunt enkele bekers richting het veld. In blessuretijd zorgde invaller Zakaria Labyad voor de 2-0. Ook toen belandde een drinkbeker op het veld.

De KNVB scherpte onlangs, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Bij het gooien van voorwerpen op het veld wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede vergrijp wordt het duel volgens de nieuwe richtlijnen definitief gestaakt.

KNVB: duel had moeten worden gestaakt

De KNVB benadrukt dat de wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk eigenlijk definitief gestaakt had moeten worden. ‘Onze regels zijn helder: dit had definitief gestaakt moeten worden, ondanks dat er nog maar 2 minuten te spelen waren’, aldus de bond. ‘Maar de burgemeester kan dit overrulen met voor haar moverende redenen en dat heeft zij gedaan.’