Utrecht denkt na over rampscenario’s: wat als Russische hackers het gas platleggen?

De meldkamer in Utrecht. Als na een cyberaanval of een stroomstoring het alarmnummer niet meer werkt, moet de gemeente alle brandweer- en politieposten bemensen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ze kiest haar woorden met zorg. Burgemeester Sharon Dijksma wil best vertellen hoe de gemeente Utrecht zich voorbereidt op alle akelige gevolgen die de oorlog in Oekraïne zou kunnen hebben voor haar stad. Maar ze wil niet dat daardoor direct een sfeer van ‘total panic’ ontstaat. Dat is onnodig, zegt ze. ‘We moeten onze inwoners niet de indruk geven dat de oorlog deze kant op komt.’

Het neemt niet weg dat de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht extra stappen hebben gezet sinds de Russen Oekraïne zijn binnengevallen – net als andere regio’s trouwens. Zo inventariseerden ze in Utrecht onlangs hoeveel schuilkelders er zijn in de regio voor het geval het ooit komt tot een militair treffen. Het antwoord: geen.

Ook verschoof de focus van veiligheidsmensen. Die was tot voor kort vooral gericht op lokale en regionale incidenten waarbij systemen voor hooguit 48 uur uit de lucht zijn: de uitval van een meldkamer bijvoorbeeld, of een lokale stroomstoring. Maar inmiddels krijgen ook grotere scenario’s aandacht – scenario’s waarbij de stroomvoorziening, de banken of de gastoevoer voor langere tijd uitvallen.

‘We hebben geen concrete aanleiding te denken dat we vandaag of morgen met een massale ontwrichting te maken krijgen’, zegt Luuk Steenwelle, manager openbare orde en veiligheid bij de gemeente. ‘Maar totaal ondenkbaar is het niet.’

‘Alle scenario’s moeten we serieus behandelen’, zegt Dijksma. ‘Ook de onwaarschijnlijke.’

Pamfletten en geluidsauto’s

Die grote scenario’s komen nu ook bij bestuurlijke trainingen aan bod. Vorige week nog bogen onder meer de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en medewerkers van de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht zich over een scenario waarbij het gasnetwerk niet meer functioneerde.

Als dat gebeurt, bijvoorbeeld door een cyberaanval, ontstaan al snel grote problemen. Zo wordt een flink deel van de elektriciteit met gas opgewekt. En zonder elektriciteit zullen telecommasten uitvallen, al kunnen die de eerste paar uur blijven stralen op hun accu’s .

‘De gemeente kan zulke problemen niet zelf oplossen’, zegt burgemeester Dijksma. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ministeries. ‘Wij zijn er voor de gevolgbestrijding: we ontfermen ons over de mensen die in problemen komen.’

Tijdens de training blijkt bijvoorbeeld hoe belangrijk het in zulke extreme gevallen is snel met de burger te communiceren. Dat moet in de eerste uren, wanneer de radio, de televisie en de telecommasten nog werken. Daarna kan de gemeente slechts teruggrijpen op ouderwetse middelen: ze moeten pamfletten ophangen bij wijkbureaus en brandweerkazernes of geluidsauto’s laten rondrijden.

En hoe zorg je dat de brandweer nog uitrukt als het alarmnummer niet meer werkt? Daartoe moet de gemeente alle brandweer- en politieposten bemensen. ‘Dan moet je dus op je sokken naar de kazerne rennen’, zegt Steenwelle.

Red Team

Ook op andere fronten is de gemeente Utrecht momenteel ‘extra alert’, zegt chief information officer Mariëlle van der Zanden. Zij waakt ervoor dat de gemeentelijke informatiesystemen niet geraakt worden door cyberterroristen. Want als die systemen uitvallen, bijvoorbeeld door een Russische hack, dan komt de uitvoering van gemeentelijke taken in gevaar.

‘We hebben onlangs nog eens in kaart gebracht welke onderdelen onder alle omstandigheden moeten doorgaan’, zegt Van der Zanden. ‘Het uitbetalen van de uitkeringen bijvoorbeeld. Dat mag nooit haperen, want dat heeft direct gevolgen voor de mensen die er afhankelijk van zijn.’

Daarom heeft de gemeente ook hiermee geoefend. Een crisisteam kreeg een scenario voorgeschoteld waarbij een hacker nog in de systemen zat. Het was onbekend of hij al schade had aangericht. Wat moesten de bestuurders doen? Welke plannen konden ze uit de kast trekken? Hoe kan de dienstverlening blijven doorgaan?

Ook de technici krijgen training. Geregeld infiltreert een zogeheten Red Team van hackers de systemen, zonder dat de medewerkers dat vooraf weten. ‘Zo kunnen we zien hoe snel ze reageren’, zegt Van der Zanden.

Blikken bonen

En hoe is het met de Utrechtse bevolking? Is die wel goed voorbereid op eventuele rampspoed?

‘In andere landen zijn ze beter voorbereid op lastige situaties’, zegt Dijksma. ‘Op eilanden in de Caraïben bijvoorbeeld, waar ze geregeld met orkanen te maken krijgen. Daar zegt de overheid: timmer je huis dicht en neem een voorraadje in huis. Hier is dat niet gebruikelijk.’

‘Sommige mensen verwachten dat de overheid bij een ramp binnen 10 minuten op de stoep staat om hen te redden’, zegt Steenwelle. ‘Maar dat is niet zo. De eerste tijd moet je jezelf kunnen bedruipen. Daarom zouden we willen zeggen: koop een paar blikken bonen en een jerrycan met water. Al willen we dus ook geen angst aanwakkeren.’

‘Ik vind ook niet dat de gemeente burgers daarover moet informeren’, zegt Dijksma. ‘Dat is de taak van de Rijksoverheid.’ Waarna de onvermijdelijke vraag rijst hoeveel blikken bruine bonen de burgemeester zelf in huis heeft. Ze moet lachen. Dan: ‘Ik lust geen bruine bonen.’