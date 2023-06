Uruguay gaat bronzen nazi-adelaar met swastika omsmelten tot vredesduif: ‘Een banaal plan’

Links: de bronzen nazi-adelaar die in 2006 uit het water werd gevist. Rechts: de Graf Spee in brand voor de Uruguayaanse kust. Beeld AFP / AP

President Luis Lacalle Pou van Uruguay heeft een kunstenaar de opdracht gegeven om van de adelaar, die een swastika in zijn klauwen houdt, een vredesduif te maken.

Het twee meter lange beeld van 350 kilo sierde de achtersteven van de Admiral Graf Spee, indertijd een van de grootste en modernste oorlogsschepen van het Derde Rijk.

De Uruguayaanse kunstenaar Pablo Atchugarry is gekozen om de bronzen vredesduif te maken, die in november moet worden opgeleverd. ‘Het idee is om een ​​symbool van haat, oorlog en wreedheid om te vormen tot een symbool van vrede. Ik voel me zeer vereerd en voel veel verantwoordelijkheid om deze taak uit te voeren’, zei hij.

De kunstenaar zal het beeld van ongeveer 1,70 meter lang eerst uit drie blokken Italiaans marmer houwen. Op basis daarvan zal een mal worden gemaakt waarin het brons van de nazi-adelaar zal worden gegoten.

Volgens president Pou is het nog niet duidelijk waar de vredesduif geplaatst zal worden. Een van de mogelijke locaties is een plek aan de kust bij het departement Maldonado, op de grens van de Rio de la Plata en de Atlantische Oceaan.

Kritiek

Het plan van de president kan echter op flinke kritiek rekenen in Uruguay. Oud-parlementslid Aníbal Gloodtdofsky noemt het een ‘banaal plan’ van de president. ‘Alsof je van Auschwitz een nudistenkamp maakt’, schrijft hij op Twitter. ‘De nazi-adelaar is de erfenis van de menselijke tragedie. Er is geen middenweg: het wordt of bewaard voor toekomstige generaties of vernietigd.’

Ook schrijver Claudio Invernizzi ziet het omsmelten niet zitten: ‘Het transformeren tot een vogel transformeert de mensheid niet, het vermomt haar. En het uitwissen van de symboliek van verschrikking moedigt verschrikking aan. Wat een adelaar was, moet een adelaar blijven.’

Archiefbeeld. De Graf Spee in de haven van Montevideo (december 1939). Beeld BELGA/AFP

De Slag om de River Plate

Op 13 december 1939 werd het schip gespot op de River Plate, een brede rivier tussen Uruguay en Argentinië. Daarop volgde de eerste echte zeeslag van de Tweede Wereldoorlog.

Bij de ‘Slag om de River Plate’ werd de Graf Spee door drie Britse kruisers onder vuur genomen en liep daarbij zoveel averij op dat het schip gerepareerd moest worden. Daarom loodste kapitein Hans Langsdorff het schip naar de haven van Montevideo, hoofdstad van het neutrale Uruguay.

Daar kreeg het schip enkele dagen de tijd om reparaties uit te voeren. En terwijl Britse diplomaten de lokale autoriteiten probeerden te overtuigen het schip zo snel mogelijk de haven uit te laten zetten, namen de Britse kruisers posities in voor de kust van Montevideo.

Omsingeld door de Britten, zag kapitein Langsdorff op 17 december geen andere uitweg dan de oorlogsbodem zelf tot zinken te brengen om te voorkomen dat het high-tech schip in handen van de Britten zou vallen.

Archiefbeeld. De Adelaar werd in februari 2006 opgedoken. Beeld AFP

Geborgen

Decennia lang lag de Graf Spee dus net buiten de drukbevaren haven van Montevideo, tot ergernis van het havenbedrijf. Private investeerders begonnen in 2004 met steun van de overheid aan de berging van het schip. Daarbij kwam in 2006 ook de omstreden adelaar weer boven water.

Korte tijd werd de adelaar met de swastika tentoongesteld in de Uruguayaanse hoofdstad. Maar na protesten van de Duitse regering en de Joodse gemeenschap in Uruguay, werd het beeld opgeborgen in een kist, zeer tegen de zin van de private investeerders die het beeld wilden verkopen.

Na jarenlang juridisch getouwtrek bepaalde de rechter enkele maanden geleden dat de Uruguayaanse overheid de rechtmatige eigenaar van de adelaar is, en dus mocht beslissen over het lot van de adelaar.