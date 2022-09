Ursula von der Leyen straalt alles uit wat Poetin niet is: optimisme en gezondheid

ursula von der leyen Beeld Javier Muñoz

Ze heeft fans die haar als een blauwgele ster aan het Europese firmament zien schitteren – met dank aan ‘de Oekraïense kleuren’ waarin ze zich de laatste maanden graag hult. Als Commissievoorzitter is ze niet alleen zichtbaarder dan haar laatste vijf mannelijke voorgangers, ze doet het ook beter in populariteitspolls. Degenen die van haar gecharmeerd zijn, roemen haar beheersing, elegantie en vooral ook discipline.

Een vrouw die er een proefschrift uitperste met de titel C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung, die is ook in staat ’s avonds nog heel vervelende Europese dossiers door te worstelen. Haar voorganger Jean Claude Juncker woonde in Brussel in een hotelsuite, las poëzie en liet goede flessen rode wijn aanrukken. Ursula von der Leyen woont doordeweeks in een ruimte van 5 bij 5 meter naast haar kantoor op de dertiende verdieping van het Berlaymontgebouw. Bij haar op tafel geen wijn, geen Rilke, geen chocola, alleen dossiers. En wat u al vermoedde: het licht gaat elke avond stipt op tijd uit.

Opgeruimd staat netjes

Mensen die minder gecharmeerd zijn van Von der Leyen, ‘VDL’ in Brussels jargon, zeggen dat discipline niet hetzelfde is als competentie. Degenen die zich waagden aan haar niet lekker weglezende proefschrift, ontdekten plagiaat. Europarlementariërs ervoeren dat kritische feedback van VDL afglijdt als van een montere etalagepop. De Europese Ombudsvrouw wilde haar sms’jes met Pfizer uit het begin van de pandemie inzien en kreeg te horen dat ze die had gewist. Opgeruimd staat netjes. Ze keek er als altijd opgewekt bij.

Von der Leyens naam werd in 2019 te elfder uren gelanceerd door de Franse president Macron in een oververmoeid, ‘kapotvergaderd‘ gezelschap. Haar benoeming maakte een einde aan de poging van het Europarlement met Spitzenkandidaten grip te krijgen op de Commissievoorzittersverkiezing. Spitzenkandidaat Martin Schulz uit Aachen was zo kwaad dat hij riep dat Von der Leyen de allerzwakste minister onder Merkel was. De rancune van deze gedrongen man met baardje straalde meteen gunstig op Von der Leyen af.

Man met baardje

Dé succesfactor van haar voorzitterschap, kun je betogen, is de contrastwerking. Als een ster mooi aan een firmament uitkomt, kan dat te maken hebben met minder moois in de buurt. Zo was er in 2021 het lelijke gedrag van een andere gedrongen man met baardje, EU-president Charles Michel. Die nam gretig plaats op de ene stoel die de Turkse president voor twéé EU-leiders had klaargezet. VDL zei simpelweg ‘ehum’ en werd daarna overspoeld door adhesiebetuigingen. Michel ging door het stof, maar het incident is hem blijven aankleven.

Voor het scherpste contrast zorgde een gedrongen man die in Moskou zetelt. Ze zeggen dat boezemvriend Gerd Schröder aan Poetin verklapte dat hij geen EU-leiderschap hoefde te vrezen toen hij Von der Leyen ‘een vrouwtje, geen krachtfiguur’ noemde. Het liep heel anders. Ze ging al naar Kyiv toen het daar nog onveilig was. Ze greep de oorlog aan om het verschil tussen Rusland en de Europese Unie te benadrukken. Het visuele aspect hielp enorm: Poetin oogt rancuneus en ziekelijk, zij straalt optimisme en gezondheid uit. Een mea culpa – ‘we hadden naar jullie moeten luisteren toen jullie ons voor Poetin waarschuwden’ – maakte haar de eerste Commissievoorzitter die gewaardeerd wordt in oostelijke lidstaten.

Op 14 september droeg ze de State of the Union voor in een blauw mantelpak op een gele blazer. Bedenk dat Jean Claude Juncker er in blauw-geel pak had uitgezien als een clown.