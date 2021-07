Ursula von der Leyen krijgt van Viktor Orbán te horen hoe de verhoudingen liggen

Beeld Javier Muñoz

Ursula von der Leyen: ‘Ha die Viktor! Was dat geheime matrozenfeestje vannacht leuk?’

Viktor Orbán: ‘Ho ho, Ursula! Dat mijn partijgenoot József Szájer via de regenpijp probeerde te vluchten toen de Brusselse politie intervenieerde op een seksfeestje met 25 mannen midden in de lockdown, betekent niet dat héél Fidesz bestaat uit homo’s die nog in de kast zitten!’

Ursula: ‘Ach, geintje. Sinds die toestand met Szájer noemen we in de Commissie geheime feestjes voor mannen die op mannen vallen maar in hun dagelijks leven homofobe taal bezigen en pronken met jarenvijftiggezinnen ‘Fidesz-feestjes’, grappig toch?’

Viktor: ‘Mijn lieve Anikó, met wie ik vijf kinderen heb, kan als de Commissie dat wenst bevestigen dat het boegbeeld van Fidesz niet 99,9 maar 100 procent hetero is! Houd jij jouw eigen Heiko maar in de gaten. Wie weet welke feestjes die bezoekt als zijn feeks van een vrouw ’s avonds laat in het Commissiegebouw saaie dossiers zit door te werken!’

Ursula: ‘Maak je geen zorgen over mijn Heiko, dat is een lieverd en een nerd, die verveelt zich nooit zolang hij maar moeilijke formules op zijn beeldscherm ziet. En vergeet niet dat wij zéven kinderen hebben… Maar nu even serieus, Viktor, dit kan allemaal zo niet langer.’

Viktor: ‘Wat kan zo niet langer?’

Ursula: ‘Eerst je media monddood maken, dan je rechters vervangen, dan je oppositie buitenspel zetten met een valse kieswet, dan antisemitische posters ophangen, dan een anti-homowet uitvaardigen… Ons geduld raakt een keer op.’

Viktor: ‘Wat dacht je eraan te gaan doen, zuster Ursula?’

Ursula: ‘We kunnen beginnen met het bevriezen van de 5 miljard die je jaarlijks uit onze structuurfondsen krijgt, matroos Viktor, daarna kunnen we Hongarije als lidstaat schorsen.’

Viktor: ‘Ha! Dan ga jij ervan uit dat de EU even logisch in elkaar zit als die formules van jouw Heiko en even efficiënt opereert als Google. Laat een ouderwetse Hongaarse man die geen geslachtsverandering heeft ondergaan jou dit leren: die EU is een experiment dat van 27 losse zandkorrels aan elkaar hangt. Constant lopen de lidstaten tegen nieuwe problemen aan waar ze geen ervaring mee hebben. Het duurt jaren eer ze ook maar het begin van een oplossing hebben waar ze niet verdeeld over zijn. Wat ik doe is zonder precedent in de EU. Daarom kom ik al tien jaar overal mee weg. Jullie zijn net als vegetarische toeristen die in een Hongaars dorpsrestaurant ontdekken dat er maar één gerecht wordt geserveerd. Op een gegeven moment beseffen zij: er zit niets anders op dan die vette vleeshap maar te eten.’

Ursula: ‘Ik eet in zo’n restaurant liever helemaal niets. Word ik ook niet zo vadsig als jij!’

Viktor: ‘Luister, vrouwtje van de sportschool, gezonde heteroseksuele mannen dijen uit van bier en barbecues, zo hóórt dat. Mijn lieve Anikó zegt altijd: onder een Hongaarse buik hangt goed gereedschap. Hoe dan ook, houd er rekening mee dat elke procedure die je tegen mij begint ingewikkeld en tijdrovend is, en ten koste gaat van al je andere dossiers. Maak het jezelf makkelijk. Laat mij gewoon stemvee binnenhalen met verhalen over een Brussels homocomplot tegen Hongaarse gezinswaarden. Als ik de verkiezingen straks heb gewonnen, beloof ik dat ik het weer wat rustiger aan doe, míts jullie snel die 20 miljoen overmaken voor dat voetbalstadion naast mijn derde buitenhuis, je weet hoe belangrijk voetbal voor me is.’

Ursula: ‘Nog gecondoleerd met jullie uitschakeling op het EK.’

Viktor: ‘Jij ook. Beter uitgeschakeld op een EK dan uitgeschakeld in de EU, zeg ik maar.’