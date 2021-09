Urker jongeren verkleden zich in Nazi-kleding, gemeente spreekt van coronaprotest

Bewakingscamerabeelden van de jongens op Urk.

Op sociale media gaan sinds zaterdag beelden rond waarop te zien is hoe jongeren tijdens een feest de Hitlergroet uitbrengen. Ook poseren ze in de buitenlucht in nazi-uniforms. Op een andere foto wordt een jongen, gekleed in gevangenispak met Jodenster, zogenaamd onder schot houden.

Eerder op de dag sprak de gemeente Urk in een verklaring haar afschuw uit. Volgens de gemeente betreft het een protest tegen de coronamaatregelen. ‘Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen.’

Burgemeester Cees van den Bos begrijpt dat deze jongeren hun stem wilden laten horen over de impact van de coronamaatregelen maar vindt de manier waarop zij dat deden verwerpelijk. ‘Niet alleen de gemeente Urk maar de gehele gemeenschap keurt deze protestwijze volledig af.’

Beeld Instagram

Maandagavond zijn de jongeren tot inkeer gekomen. Volgens Hart van Nederland, dat hun excuusbrief heeft ingezien, vinden ze dat bij hun ‘verkleedfeestje (...) een grens is overschreden’. De jongeren willen benadrukken dat ze ‘absoluut niet antisemitisch of tegen Joden zijn, of achter het Duitse regime staan’. De jongeren reppen met geen woord over een protest.

Het Openbaar Ministerie heeft samen met de politie een onderzoek ingesteld om te kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) noemt de actie ‘misselijk’.