Universiteiten willen studenten geneeskunde die onprofessioneel gedrag vertonen sneller kunnen wegsturen

Tentamens geneeskunde in MartiniPlaza in Groningen Beeld Hollandse Hoogte / Reyer Boxem

Het gaat om studenten die herhaaldelijk onprofessioneel gedrag laten zien, door bijvoorbeeld patiënten op agressieve toon te bejegenen, stelselmatig te laat te komen en feedback niet serieus te nemen. De voorzitters van de examencommissies willen zo voorkomen dat kwetsbare patiënten een incompetente arts aan hun bed krijgen.

Sinds 2010 bestaat er een wettelijke regeling om geneeskundestudenten die ‘moreel laakbaar gedrag’ vertonen weg te sturen. Maar dit zogeheten Iudicium Abeundi (kortweg: IA) loopt in de praktijk vrijwel altijd spaak, omdat moet worden aangetoond dat de patiëntveiligheid is geschonden.

‘Zover laten onze begeleiders het nooit komen’, zegt Mario Maas, hoogleraar radiologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voorzitter van het Landelijk Overleg Voorzitters Examencommissies Geneeskunde (LOVEC). ‘Met als gevolg dat we voor het verzamelen van bewijslast aan onmogelijke eisen moeten voldoen.’

Lees ook ‘Wij zien soms gedrag waarvan we denken: de patiënt loopt gevaar’

Mario Maas wil af van studenten die herhaaldelijk onprofessioneel gedrag laten zien: ‘Het zijn de studenten van wie ik en mijn collega’s denken: deze personen zouden eigenlijk geen arts moeten worden.’

De voorzitters van de examencommissies voelen zich hierdoor geremd in hun primaire verantwoordelijkheid, namelijk het afgeven van diploma’s aan artsen die hun beroep naar behoren uitoefenen. Ze pleiten ervoor de IA-regeling te verruimen: de inschatting van begeleiders dat een student niet alleen gelaten kan worden bij een patiënt zou hetzelfde gewicht moeten krijgen als een situatie waarin de patiëntveiligheid daadwerkelijk wordt geschonden.

Seksueel getinte berichten

De IA-procedure is in haar twaalfjarige bestaan nog maar drie keer succesvol ingezet. In alle drie gevallen was sprake van concrete schendingen van de gedragsregels, zoals het sturen van seksueel getinte berichten naar een 15-jarige patiënte en het herhaaldelijk aanslaan van een autoritaire toon tegen patiënten. In een laatste casus, uit 2019, dreigde een student uit Rotterdam om weinig verhullende selfies van zijn ex-vriendin te verspreiden in het ziekenhuis waar zij werkzaam was.

Volgens Christa Boer, hoogleraar Medisch Onderwijs en vice-decaan onderwijs van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, heeft haar faculteit momenteel zo’n tien studenten in het vizier die ondermaats presteren en geregeld met psychische problemen kampen.

Wat het volgens Boer zo lastig maakt om deze studenten weggestuurd te krijgen, is dat het afleren van onprofessioneel gedrag wordt gezien als onderdeel van het leertraject. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding om dit te herstellen. Dan kom je dus in een soort loop terecht, want dat herstellen lukt soms niet en tegelijkertijd is er onvoldoende bewijs voor dossieropbouw.’

Vrijwillig stoppen is voor deze studenten vaak geen optie, vervolgt Boer. ‘We noemen de geneeskundeopleiding ook wel de gouden kooi: studenten zijn soms jarenlang bezig geweest om door de selectie te komen en ook de druk van de omgeving speelt mee. Als ze eenmaal binnen zijn, gaan ze niet zomaar weg.’

Andere rol

Het voornemen om de IA-regeling te verruimen stuit ook op kritiek. Zo noemt hoogleraar Onderwijsrecht Pieter Huisman, verbonden aan Universiteit van Tilburg, het een zwaar middel ‘dat alleen in extreme gevallen moet worden ingezet’. Opleidingen zouden volgens hem op zoek kunnen gaan naar andere oplossingen. ‘Een student die niet geschikt is als arts, kan misschien wel een onderzoeksfunctie vervullen.’

Ook hebben universiteiten de mogelijkheid om de Onderwijs- en Examenregeling (OER) aan te passen, zoals bij de opleiding in Nijmegen gebeurde: daar is in de OER opgenomen dat een coschap maximaal twee keer herkanst mag worden. ‘Op die manier bouw je als opleiding een soort kwalificatiestructuur in’, zegt Huisman.

Dat laatste is nog niet zo eenvoudig, reageert Boer van de VU. ‘Onze OER staat het momenteel niet toe om iemand op basis van professioneel gedrag te verwijderen, omdat het recht op onderwijs zwaarder weegt.’ Voorzitter van de examencommissies Maas pleit voor landelijk beleid en wil hierover in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid. ‘Je kunt het probleem wel lokaal oplossen, maar uiteindelijk wil je dat dit uniform wordt geregeld.’