Universiteiten waarschuwen buitenlandse student: kom niet zonder kamer geregeld te hebben

Internationale student Emmylie Issel kijkt uit haar studentenkamer naar de gebouwen op de Uithof. Ze moet per 1 juli uit haar kamer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Machteloos voelt Emmylie Issel (22) zich. Per 1 juli moet de Duitse student environmental studies haar kamer in Utrecht uit. Al anderhalve maand besteedt ze elke dag twee uur aan het reageren op kamers via huizensites en Facebook, maar bijna nooit krijgt ze bericht terug. Haar eerste maand zonder huis kan ze doorbrengen op de bank van een vriendin. De periode erna? ‘Daar denk ik nog maar niet over na.’

De Universiteit Utrecht probeert internationale studenten te helpen met hun huizenjacht door kamers voor hen te reserveren. Zo worden deze zomer tweehonderd nieuwe woningen opgeleverd in het nabijgelegen Maarssen, waar internationale studenten als eerste aanspraak op mogen maken. Om te voorkomen dat anderen zoals vorig jaar in een tent, een peperduur hotel of op een bank belanden, raadt de Universiteit hun nu aan een inschrijving te heroverwegen als ze nog geen kamer hebben.

Ook de Universiteit Maastricht, waar 56 procent van de studenten uit het buitenland komt, adviseert dit jaar met klem een kamer te hebben voor de komst naar Maastricht. Studenten die in Groningen aan een hbo-studie willen beginnen maar vóór 1 augustus nog zoekende zijn, kunnen volgens de Hanzehogeschool beter niet komen. Andere universiteiten, zoals de TU Delft en de Erasmus Universiteit, geven een soortgelijk signaal af.

Zelf afweging maken

‘Ik ben blij om te horen dat universiteiten tot zo’n waarschuwing overgaan’, zegt Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De bond roept onderwijsinstellingen daar al langer toe op. ‘We zouden natuurlijk liever zien dat zo’n waarschuwing niet nodig is, maar nu kunnen studenten in ieder geval zelf de afweging maken of het verstandig is om zonder kamer naar hun nieuwe studentenstad af te reizen.’

Paula With (19) uit Duitsland is ondanks het advies vastberaden om na de zomer te beginnen aan haar studie philosophy, politics and economics aan de Universiteit Utrecht. ‘Als ik geen kamer vind, ga ik wel in een hostel slapen, of op de bank bij een Utrechtse jongen die ik op vakantie in Griekenland heb ontmoet.’

Begin vorig jaar was er een tekort van ruim 26 duizend studentenkamers in heel Nederland. Een domino-effect: door de algehele krapte op de woningmarkt blijven afgestudeerden langer in hun kamer wonen en stokt de doorstroom. Bovendien neemt de hoeveelheid studenten in Nederland gestaag toe. Het internationale aandeel op Nederlandse universiteiten en hogescholen stijgt mee: van 8 procent van het totale aantal studenten in 2014 tot bijna 14 procent in 2021.

Internationale studenten hebben een andere uitgangspositie voor hun onderdak dan hun Nederlandse medestudenten. Ze hebben doorgaans geen netwerk en geen ouderlijk huis in de buurt waar ze de eerste maanden zonder kamer kunnen overbruggen. Daarbij komt dat veel studentenhuizen niet op een internationale huisgenoot zitten te wachten. Boven de meeste berichten in Facebookgroepen waar Utrechtse studenten hun kamers aanbieden staat in kapitalen ‘no internationals’ geschreven, soms met de toevoeging ‘sorryyyyyyyy’.

‘Het lijken de Hunger Games wel’, zegt de Amerikaanse Julie Andrade (23), die in september begint aan de master media arts and performance in Utrecht. ‘Twintig mensen vechten om één kamer.’ Dat sommige Nederlandse studenten liever geen internationale studenten in hun huis willen, begrijpt ze – hoe frustrerend ook. ‘De taalbarrière kan vervelend zijn.’

Oude kantoorpanden gebruiken

Boahene van de LSVb pleit voor structurele oplossingen van het huisvestingsprobleem. Al is dat er eigenlijk maar één: meer huizen bouwen. Toch valt er ook op kortere termijn in te grijpen. Bijvoorbeeld door oude kantoorpanden of andere leegstaande gebouwen op te delen in studentenkamers. Daarvoor is ander beleid nodig: de regels voor kamers die in veel gemeenten gelden, beletten verhuurders nu om een huis aan woningdelers te verhuren.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland, waarin veertien academische instituten vertegenwoordigd zijn, ziet daarnaast graag dat opleidingen mogelijkheden krijgen om de toestroom beter te reguleren. Studenten uit het buitenland kunnen zich zonder veel belemmeringen en tegen relatief weinig collegegeld inschrijven bij een Nederlandse universiteit.

Die toegankelijkheid heeft weliswaar grote voordelen, zegt een woordvoerder. Met verschillende culturen in één werkgroep worden er meer perspectieven belicht. Bovendien levert het Nederland hoogopgeleide werknemers op, naar wie veel vraag is. Maar de schaduwzijde is dat internationale studenten zich zo massaal inschrijven voor sommige studies in Nederland, met name op universiteiten, dat onderwijsinstellingen niet alleen moeite hebben om studenten te huisvesten, maar ook om genoeg hoorcollegedocenten en scriptiebegeleiders te vinden.

Toestroom bij wet beheersen

De Universiteiten van Nederland stelt daarom maatregelen voor om de toestroom bij wet beter te beheersen, bijvoorbeeld met een numerus fixus voor het Engelstalige traject van een studie. Boahene ziet liever dat universiteiten heroverwegen welke studies in het Engels aangeboden moeten worden. ‘Voor opleidingen gericht op een internationaal werkveld is dat noodzakelijk, maar voor een studie als geschiedenis kun je je dat afvragen.’ Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beloofde maandag in een Kamerbrief om onderzoek te doen naar instrumenten waarmee de instroom van internationale studenten kan worden gestuurd.

Op de studentenhuizenmarkt komt het neer op veel geluk en goede timing, weet Jovela Clayton Yuwono (17) uit Indonesië. Na een week vol stress en huilbuien kwam ze via een vriend van een vriend van haar vader bij een Utrechtse hospita terecht die net een kamer vrij had. ‘Ik kan het bijna niet geloven, ik zag mezelf al op straat slapen.’