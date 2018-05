Universiteiten voor rechter gedaagd vanwege Engels

Dat maakt de vereniging donderdagavond bekend. De twee universiteiten overtreden volgens BON de wet omdat ze zonder geldige reden opleidingen in het Engels aanbieden. De Inspectie van het Onderwijs doet daar volgens de vereniging niets tegen en wordt daarom ook voor de rechter gesleept.

‘In de wet staat uitdrukkelijk dat onderwijsinstellingen de Nederlandse taalvaardigheden van studenten moeten bevorderen’, zegt BON-voorzitter Ad Verbrugge. Volgens hem richten universiteiten ‘veel schade aan' door studies in het Engels aan te bieden. ‘Studenten moeten leren zich zo precies mogelijk te verwoorden in het Nederlands. Dat is een essentieel onderdeel van academische vorming.’

De Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente laten weten het kort geding ‘met vertrouwen’ tegemoet te zien. ‘Wij zijn al decennia bezig met internationalisering. We hebben een heel duidelijk taalbeleid en we voldoen aan de wetgeving’, aldus een woordvoerder van de Universiteit Maastricht. ‘Als Nederland een kenniseconomie wil zijn, moeten we toch gaan internationaliseren.’

‘We beraden ons altijd zorgvuldig op de taalkeuze van de opleiding en daarbij nemen we natuurlijk de wetgeving in acht’, zegt een woordvoerder van de Universiteit Twente. De onderwijsinspectie laat weten de dagvaarding af te wachten. Een woordvoerder wijst er wel op dat de inspectie onlangs is begonnen met een onderzoek naar internationalisering en het taalbeleid in het hoger onderwijs.

De rechtszaak richt zich op Twente en Maastricht, maar ook andere universiteiten bieden veel opleidingen in het Engels aan. Toch klaagt BON alleen deze twee universiteiten aan, omdat hier de verengelsing te ver zou zijn doorgeschoten. Verbrugge: ‘Maar ook om het overzichtelijk te houden. We achten de krans groot dat de rechter ze op de vingers tikt. Dan zal de rest moeten volgen.’

De stap naar de rechter betekent een nieuwe slag in de taalstrijd die gevoerd wordt in het Nederlandse hoger onderwijs. Het aantal studies dat in het Engels wordt aangeboden, groeit de laatste jaren rap. Dit studiejaar wordt bijna een kwart van de bachelorstudies alleen nog in het Engels aangeboden. Als het gaat om masteropleidingen is zelfs bijna driekwart volledig in het Engels.

Een van de hartstochtelijkste tegenstanders van die ontwikkelingen, is BON. De vereniging haalde eerder al meer dan 6 duizend handtekeningen binnen met een petitie ‘tegen taalverschraling door verengelsing’. Dat leverde verder weinig op. Nu gooit de vereniging het over de juridische boeg.

In de Wet op het hoger onderwijs staat dat instellingen zich moeten richten ‘op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.’ In de wet staat ook dat opleidingen in Nederland alleen in een andere taal mogen worden aangeboden ‘indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’.

Volgens Paul Zoontjes, hoogleraar onderwijsrecht aan de Universiteit Tilburg, zijn Engelstalige studies die niet aan die voorwaarden voldoen, inderdaad in strijd met de wet. Toch verwacht hij niet dat een rechtszaak over dit onderwerp veel oplevert. ‘De rechter oordeelt waarschijnlijk dat Den Haag dit probleem moet oplossen.’

In juni presenteert minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven haar visie over internationalisering in het hoger onderwijs.