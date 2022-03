Universiteiten steunen Russische en Oekraïense studenten

‘Voor de zomer studeer ik af aan de Universiteit van Amsterdam, maar ik houd er rekening mee dat dat niet lukt.’ Beeld ANP XTRA

De Russische Alina heeft zich nog nooit in Nederland hoeven te verantwoorden voor haar afkomst – tot een Chinese medestudent haar onlangs aansprak op de daden van de Russische president Poetin. Ze zoekt er niet te veel achter, zoals ook andere Russische studenten laten weten dat ze zich hier nog steeds veilig en welkom voelen. Kirill, student aan de Universiteit van Amsterdam, voelt zich gesterkt door de woorden van premier Rutte, die benadrukt dat Nederland ‘niet in conflict is met de Russische bevolking.’

‘Voor de zomer studeer ik af aan de Universiteit van Amsterdam, maar ik houd er rekening mee dat dat niet lukt’, zegt een andere Russische studente (21), wier naam bij de redactie bekend is, maar die uit veiligheidsoverwegingen niet met naam in de krant wil. ‘Ik ben bang dat mijn visum voor die tijd wordt ingetrokken, maar ik probeer er niet te veel aan te denken.’

Een ander acuut probleem voor haar is geld. ‘Mijn ouders zitten nog in Sint-Petersburg. Zij steunen mij financieel met mijn studie, maar sinds kort kunnen ze geen geld meer overmaken. Met mijn Russisch-sprekende vrienden in Amsterdam hebben we het hier veel over. We delen veel dezelfde zorgen.’

Zo hoorde ze van iemand in een chatgroep met Russischsprekende mensen dat zij vervelende opmerkingen had gekregen, omdat ze Russisch is. ‘Gelukkig is dat mij nog niet overkomen. Maar ik voel me wel eenzaam hier, zonder mijn familie. Het liefst ben ik nu bij hen, maar dat betekent ook dat ik dan naar Rusland moet en dat wil ik niet. Het is daar zo’n instabiele situatie.’

Noodfonds

Door de oorlog in Oekraïne staat ook de universitaire samenwerking van Nederland met Rusland onder toenemende druk. Vrijwel meteen veroordeelden de Nederlandse universiteiten vorige week de Russische inval. ‘Wij zien dat er onzekerheid is onder Oekraïense en Russische medewerkers en studenten in Nederland’, schreven ze. ‘Wij doen ons uiterste best hen zo goed mogelijk te helpen.’

Zo zetten de Nederlandse universiteiten een noodfonds op voor Russische en Oekraïense studenten en medewerkers die in problemen komen door de oorlog. ‘We gebruiken de bestaande structuur van noodfondsen’, zegt woordvoerder Annelies van Dijk van de Universiteit van Amsterdam, ‘maar er wordt nu speciaal geld geworven om Oekraïense en Russische studenten en medewerkers te ondersteunen. Dat is dus geoormerkt geld.’

De hulp bestaat voorts vooral uit luisteren, zo vertellen universiteiten. De TU Delft organiseerde vorige week een huiskamersessie waarin Oekraïense studenten hun hart konden luchten. Personeel is gevraagd extra goed te letten op studenten, zeker ook op degenen die uit een land komen dat al eens een oorlog heeft doorgemaakt.

Gevoelig thema

De toon die je als universiteit aanslaat in dit heikele dossier is cruciaal, zegt TU-woordvoerder Karen Collet. ‘Voorkom dat je in je formuleringen groepen tegenover elkaar zet, wordt er bij ons weleens gezegd. Want ook al is het leed onvergelijkbaar, voor beide groepen is deze situatie ontzettend moeilijk.’

Hoe gevoelig het onderwerp is, wordt ook duidelijk op de Facebookpagina van de Radboud Universiteit. Een Oekraïense Radboud-studente vond de verklaring van de universiteit over de inval veel te neutraal. Hoe kun je als universiteit de zorgen over Russen en Oekraïners in een adem noemen, vroeg ze zich af – dat doe je toch ook niet met de Joden en de nazi’s? Een Russische Radboud-student viel haar bij: ‘De emoties van de Russen zijn niet belangrijk, wanneer Oekraïners lijden onder acties van het Russische leger.’

Studente Alina hoopt dat ze in Nederland kan blijven. Ze is getrouwd met een Nederlander en volgt een wetenschappelijke studie aan de Universiteit van Tilburg. Op haar 16de leerde ze zichzelf via een telefoon-app Nederlands, haar favoriete uitdrukking is ‘atje schoen’: een schoen met bier in een teug leegdrinken. ‘Ik wil nooit meer terug naar Rusland, ik heb nooit achter mijn regering gestaan’, zegt ze. Haar echte naam wil ze om die reden niet in de krant – haar moeder woont in Rusland.