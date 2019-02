Universiteit Wageningen zoekt steun bij rechter tegen bedreigingen door afgewezen student

Dat bevestigt een woordvoerder van de Wageningen University & Research na berichtgeving in de Gelderlander. Volgens de woordvoerder heeft de man een paar jaar geleden verschillende keren geprobeerd bij de universiteit aangenomen te worden voor verschillende opleidingen, maar werd hij afgewezen omdat hij niet de juiste vooropleiding had. ‘Het ging hem niet om een specifiek studie, maar hij wilde gewoon bij ons binnenkomen.’

Na de afwijzing is hij begonnen om de onderwijsinstellingen en medewerkers lastig te vallen. ‘Dat gebeurt per mail, maar ook via alle vormen van de moderne media, Twitter, YouTube, Facebook. Het is echt stalking en dat al een paar jaar achter elkaar. Hij probeert telkens weer contact te maken en binnen te komen.’ De tirades van de man verschijnen in pieken, aldus de woordvoerder, maar ‘gaan alle perken te buiten’.

Hinderlijk

Het is volgens de woordvoerder hinderlijk en kost de medewerkers veel energie en in sommige gevallen ervaren de medewerkers het als bedreigend. ‘We zijn echt niet over een nacht ijs gegaan. Ik heb dit in de afgelopen 20 jaar nog nooit meegemaakt. We zullen donderdag alles aan de rechter presenteren en hopen dat die met een oplossing komt. Dit moet stoppen.’ Een contactverbod zou volgens de universiteit een oplossing zijn, maar de onderwijsinstelling staat ook open voor andere oplossingen. ‘We hopen dat de rechter ons kan helpen.’