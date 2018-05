Universiteit VS betaalt 500 miljoen dollar schadevergoeding in misbruikzaak rond sportarts

De veroordeelde sportarts Larry Nassar. Foto AFP

De universiteit keert 425 miljoen dollar uit aan de 332 slachtoffers van Nassar die mede-eiser zijn in het huidige proces, en zet daarnaast nog eens 75 miljoen dollar apart in een fonds waaruit andere slachtoffers die zich nog met een aanklacht kunnen melden worden gecompenseerd. Het is vanwege het grote aantal slachtoffers een van de omvangrijkste schikkingen in zijn soort.

Turnkampioenen

Larry Nassar (54) was jarenlang campus-arts aan de universiteit en werkte daarnaast als gevierd teamarts voor de Amerikaanse turnbond, waar hij ook atleten van de Olympische ploeg behandelde. Hij vergreep zich seksueel aan patiënten onder het mom van medische behandeling. Onder zijn honderden slachtoffers waren Olympische turnkampioenen als McKayla Maroney.

De rechtszaak leidde vorig jaar tot emotionele getuigenissen en grote aandacht voor het thema van seksueel misbruik in de sport. Nassar bekende schuld en werd eerder dit jaar veroordeeld tot 175 jaar gevangenisstraf. De zaak leidde onder meer tot het aftreden van het voltallige bestuur van de Amerikaanse turnbond en de voorzitter van het Amerikaanse Olympisch Comité.

Brian Breslin, voorzitter van Michigan State University, verontschuldigde zich aan de slachtoffers. ‘We hebben oprecht spijt van alles wat de slachtoffers en hun familie hebben moeten doormaken, en we bewonderen de moed die het heeft gevergd om hun verhalen te doen.’ Breslin zei ook dat de universiteit alerter moet worden op seksueel misbruik en de preventie ervan.

Historische schikking

De eisers werden alom geprezen. ‘Deze historische schikking kwam vooral tot stand dankzij de moed van meer dan driehonderd vrouwen en meisjes die het lef hadden om naar voren te komen en te weigeren zich de mond te laten snoeren’, zei John Manly, die het advocatenteam van de eisers leidde.

De schikking betreft alleen aanklachten tegen Michigan State University en is, hoewel goedgekeurd door de raad van toezicht van de universiteit, nog niet definitief. Er lopen ook nog zaken tegen het Amerikaanse Olympisch Comité, de Amerikaanse turnbond en de turncoaches Bela en Martha Karolyi.