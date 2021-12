Universiteit Leiden schakelt camera’s bij collegezalen uit na protest van studenten

Studenten protesteren tegen de camera’s bij collegezalen van de Universiteit Leiden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De universiteit kocht 371 zogeheten classroom scanners aan het begin van de coronacrisis om het aantal aanwezigen in collegezalen te registreren. Ze kwamen in de laatste weken onder vuur te liggen na een reeks publicaties van universiteitsblad Mare. Daaruit bleek onder meer dat de beveiliging van het systeem niet optimaal is. Studenten en personeel vreesden voor hun privacy en kwamen in opstand.

Na een veelvuldig ondertekende petitie, een brandbrief van 170 universiteitsmedewerkers en proteststickers in de gangen ‘blokkeerden’ een klein honderdtal demonstranten dinsdag de ingang van het Lipsiusgebouw van de universiteit. Wie niets met het protest van doen wilde, kon om de dranghekken heen lopen.

De inspanningen hebben de universiteit doen besluiten de camera’s voorlopig uit te zetten. ‘We betreuren dat medewerkers en studenten ongerust zijn geworden en leren hiervan dat we met onderwerpen die over privacy gaan nog zorgvuldiger moeten omgaan’, zegt collegevoorzitter Annetje Ottow in een persbericht. De universiteit stelt een extern onderzoek in ‘om extra waarborgen te hebben voor de veiligheid’ van de camera’s.

Hoewel de personentellers onder de huidige instellingen geen specifieke kenmerken registeren, zoals lengte en geslacht, hebben ze wel die optie. In een brief aan het bestuur eist de Universiteitsraad woensdag garanties dat de camera’s altijd op het meest korrelige niveau zullen staan. Ook wil de raad dat de universiteit voortaan beter communiceert en overlegt over ‘dossiers met een privacygevoelige component’.

Volgens hoogleraar digitale surveillance Marc Schuilenburg (Erasmus Universiteit) is de universiteit kortzichtig met de aanschaf van de camera’s, zei hij tegen de Volkskrant. Volgens hem is de stelregel simpel: tien jaar later worden surveillancesystemen nooit gebruikt met de intenties waarmee ze waren aangekondigd. Onder meer de invoering van het ANPR-systeem voor kentekenherkenning op snelwegen (dat tegenwoordig soms ook controleert op de snelheid van automobilisten) en wifitracking van gemeenten in winkelstraten (die mensen via wifi volgt om drukte te controleren) laten dat zien.